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В Ижевске появится сквер имени легендарного директора «Ижстали»

18 мая
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Памятный знак для будущего сквера отлили из ключей и замков, собранных юными ижевчанами

Img 6931 В Ижевске появится сквер имени легендарного директора «Ижстали»

Работники завода «Ижсталь» провели субботник на территории будущего сквера имени легендарного генерального директора завода Василия Семеновича Тарасова. На месте сквера установлен памятный знак из собранных в рамках акции старых ключей, замков и брелоков, сообщает пресс-служба ОАО «Ижсталь».

С инициативой разбить сквер имени Василия Тарасова вышла группа жильцов дома № 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Их поддержало руководство завода «Ижсталь». Предложение нашло отклик в администрации города. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по благоустройству сквера, а в 2018 году начнется его строительство.

На пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов установили памятный знак с надписью: «На этом месте будет заложен сквер имени Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Удмуртской Республики, генерального директора ПО «Ижсталь» с 1965 по 1980 гг. Тарасова Василия Семеновича».

Знак отлит на «Ижстали» из ключей, которые собрали ученики школ № 9, 35, 70, 80 и воспитанники детских садов № 40, 71, 121, 196. Всего было собрано более 270 кг старых ключей, замков и брелоков из металла. В акции приняло участие свыше 400 жителей микрорайона.

На субботник кроме работников завода вышли жители микрорайона «Городок металлургов». Совместными усилиями на территории будущего сквера вырубили сухие деревья и кустарники, убрали бытовой мусор и прошлогоднюю листву, покрасили малые архитектурные формы, побелили деревья и бордюры.

В сообщении отмечается, что под руководством Василия Семеновича Тарасова на «Ижстали» в 1960-1985 годах была проведена крупномасштабная реконструкция производственных мощностей, в ходе которой были построены несколько новых цехов, а по ее итогам завод занял ведущие позиции среди отечественных производителей специальной металлургии. За 15 лет на «Ижстали» объем валовой продукции увеличился в 4 раза при росте количества работающих на 13%. Выработка каждого металлурга возросла в среднем в 3,6 раза.

Параллельно были построены культурно-бытовые объекты, которые и сегодня являются неотъемлемой частью социального облика Ижевска: Ледовый дворец «Ижсталь», Дворец культуры «Металлург», заводской профилакторий санаторного типа. Силами завода был построен новый жилой микрорайон «Городок металлургов».

Фото: ОАО "Ижсталь"

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