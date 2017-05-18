Работники завода «Ижсталь» провели субботник на территории будущего сквера имени легендарного генерального директора завода Василия Семеновича Тарасова. На месте сквера установлен памятный знак из собранных в рамках акции старых ключей, замков и брелоков, сообщает пресс-служба ОАО «Ижсталь».
С инициативой разбить сквер имени Василия Тарасова вышла группа жильцов дома № 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Их поддержало руководство завода «Ижсталь». Предложение нашло отклик в администрации города. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по благоустройству сквера, а в 2018 году начнется его строительство.
На пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов установили памятный знак с надписью: «На этом месте будет заложен сквер имени Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Удмуртской Республики, генерального директора ПО «Ижсталь» с 1965 по 1980 гг. Тарасова Василия Семеновича».
Знак отлит на «Ижстали» из ключей, которые собрали ученики школ № 9, 35, 70, 80 и воспитанники детских садов № 40, 71, 121, 196. Всего было собрано более 270 кг старых ключей, замков и брелоков из металла. В акции приняло участие свыше 400 жителей микрорайона.
На субботник кроме работников завода вышли жители микрорайона «Городок металлургов». Совместными усилиями на территории будущего сквера вырубили сухие деревья и кустарники, убрали бытовой мусор и прошлогоднюю листву, покрасили малые архитектурные формы, побелили деревья и бордюры.
В сообщении отмечается, что под руководством Василия Семеновича Тарасова на «Ижстали» в 1960-1985 годах была проведена крупномасштабная реконструкция производственных мощностей, в ходе которой были построены несколько новых цехов, а по ее итогам завод занял ведущие позиции среди отечественных производителей специальной металлургии. За 15 лет на «Ижстали» объем валовой продукции увеличился в 4 раза при росте количества работающих на 13%. Выработка каждого металлурга возросла в среднем в 3,6 раза.
Параллельно были построены культурно-бытовые объекты, которые и сегодня являются неотъемлемой частью социального облика Ижевска: Ледовый дворец «Ижсталь», Дворец культуры «Металлург», заводской профилакторий санаторного типа. Силами завода был построен новый жилой микрорайон «Городок металлургов».
Фото: ОАО "Ижсталь"
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