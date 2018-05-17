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В Ижевске появится памятник пограничникам

17 мая
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Его установят около Дворца детского (юношеского) творчества. Такое решение приняли на заседание городской Комиссии содействия охране памятников истории и культуры.

Dsc 0001 В Ижевске появится памятник пограничникам

Инициатива увековечить память воинов-пограничников принадлежит Ижевскому отделению УРООВПЗ «Патриоты границы». Установка мемориала будет приурочена к 100-летию пограничной службы России.

Памятник будет расположен на площадке-треугольнике размером 4х4х5,66 м рядом с Памятником воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Он будет представлять собой камень высотой 1,3 м, на котором лежит зеленая фуражка, ставшая символом пограничных войск. Карта, прорисованная на камне, поможет представить протяженность охраняемых рубежей СССР и современной России. Элементами мемориальной конструкции также станут пограничный столб высотой 2 м и флагшток высотой 4 м. Работы по установке памятника начнутся в ближайшее время.

Кроме того, комиссия согласовала обращение ФГУП «Главное военно-строительное управление № 8» об установке мемориальной доски бывшему начальнику Управления специального строительства № 18 Шишкину Николаю Никифоровичу, который внес большой вклад в развитие строительной отрасли Ижевска. Мемориальная доска будет установлена на доме № 166 по ул. Красноармейская, где Николай Шишкин проживал с 1987 по 1998 годы.

Фото http://www.gorod-kropotkin.ru

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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