Приём в Первом жилищном трамвае 17 мая на улицы Ижевска выйдет Первый жилищный трамвай, в котором горожане смогут задать специалистам...

Плоггинг: первый опыт. Новый фитнес—тренд пробуют в Ижевске В понедельник на своей страничке в соцсети активный и спортивный ижевчанин Наиль Зиятдинов предложил ...

Городской парк онлайн. «МегаФон» запустил пилотный проект с полуавтономными камерами Комплексная разработка «МегаФона» помогла усилить общественную безопасность на Южном Урале. В городе ...