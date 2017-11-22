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В Ижевске пострадавшие получат социальные выплаты в ближайшие две недели

12 ноября
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5745276336 img 2895 В Ижевске пострадавшие получат социальные выплаты в ближайшие две недели

Выплаты семьям погибших в размере 1 млн. рублей будут произведены в течение ближайшей недели. Об этом сообщил на брифинге 12 ноября председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

– На понедельник мы назначили совещание, в ходе которого будет определено, кому будут персонально выплачиваться деньги. В течение следующей недели выплаты проведем, - отметил председатель правительства.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили уже 164 человека. Александр Бречалов сообщил, что выплату в 10 тысяч получат все жители обрушишгося дома.

– Мы приняли решение: единовременная финансовая помощь в размере 10 тыс. рублей вне зависимости от того, будут пригодны 1,2, 3 или нет, поскольку у нас затягивается принятие этого решения, мы решили, что выплата будет касаться всех проживающих в этом доме. Всех без исключения – от 1 до 6 подъезда. Единственное, нужны правоустанавливающие документы, подтверждающие. Эта работа организована, - сказал глава Удмуртии.

Ситуации, когда нет документов, подтверждающих право собственности, с каждым гражданином отрабатывают персонально, отметил глава кабмина. Реестр ведет Министерство социальной политики республики.

– Что касается выплат по полной или частичной утрате имущества от 50 до 100 тысяч рублей, здесь тоже отрабатываем персонально, принимаем заявления в течение одной-двух недель, будем производить выплаты с тем, что потом обратиться в Правительство Российской Федерации за компенсацией этих расходов, - сообщил Ярослав Семенов.

Глава Удмуртии особо поблагодарил всех, кто сплотился вокруг трагедии в Ижевске - МЧС, МВД, и Росгвардию, администрацию города и жителей республики. В частности, фонд "Сообщество" на вчерашний день уже собрал более одного миллиона 200 тысяч рублей.

– Распределение средств будет максимально прозрачным, открытым, чтобы ни у кого не было сомнений. Я лично буду контролировать этот вопрос. Поэтому ещё раз жителей Ижевска, Удмуртии и жителей других городов России благодарю, говорю "спасибо". Мы вместе прошли эти сложные двое суток трагедии. Но коллегам ещё раз хочу сказать, что сейчас не менее тяжёлый и серьёзный период начинается. У нас очень много людей без крова, без имущества, поэтому повторяю: без внимания никто не останется, - подытожил глава Удмуртии.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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