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В Ижевске полиция задержала «зацеперов»

24 апреля
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639 В Ижевске полиция задержала «зацеперов»

Сотрудники транспортной полиции Ижевска задержали подростков, катающихся на подножке электропоезда. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте, два восьмиклассника одной из ижевских школ, не зная, чем заняться в свободное время, решили прокатиться на электропоезде «Ижевск-Янаул». Малолетние правонарушители залезли на технологическую подножку хвостовой кабины электропоезда, машинисту электропоезда пришлось совершить вынужденную остановку.

Также выяснилось, что эти же подростки во время своих «похождений» из хулиганских побуждений разбили линзу железнодорожного светофора.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства, а также в территориальные органы внутренних дел для рассмотрения вопроса по постановке несовершеннолетних на учет.

Фото: tvc.ru

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