В Удмуртии полицейские задержали автомобиль, в котором перевозили героин. «Опель» под управлением 42-летнего мужчины был остановлен на улице Красноармейской в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. Вместе с водителем в салоне автомобиля находился 36-летний мужчина. В ходе проведения личного досмотра у обоих мужчин было обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» в крупном размере.
Установлено, что ранее задержанные совместно отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Оба нигде не работают.
В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Фото: saroblnews.ru
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