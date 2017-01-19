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В Ижевске полицейские остановили автомобиль с героином

18 января
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1393835153general pages i31781 starshii leitenant policii jal chto saratovcy nas ne poslushali В Ижевске полицейские остановили автомобиль с героином

В Удмуртии полицейские задержали автомобиль, в котором перевозили героин. «Опель» под управлением 42-летнего мужчины был остановлен на улице Красноармейской в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. Вместе с водителем в салоне автомобиля находился 36-летний мужчина. В ходе проведения личного досмотра у обоих мужчин было обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» в крупном размере.

Установлено, что ранее задержанные совместно отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Оба нигде не работают.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Фото: saroblnews.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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