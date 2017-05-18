Главная » Экология » В Ижевске подведены итоги паводковой кампании

В Ижевске подведены итоги паводковой кампании

17 мая
0

Спокойному прохождению паводка способствовали погодные условия: затяжная весна, незначительное количество осадков, высокие дневные и низкие ночные температуры.

0 mediagal 72603 1 В Ижевске подведены итоги паводковой кампании

Спокойному прохождению паводка на территории Ижевска способствовали погодные условия: затяжная весна, незначительное количество осадков, высокие дневные и низкие ночные температуры. Об этом сообщил на заседании паводковой комиссии начальник Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бердников. По его словам с начала мая наблюдается устойчивая тенденция на снижение объемов половодья.

Совместное заседание городской паводковой комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось сегодня в администрации Ижевска, сообщает информационно-аналитическое управление столицы Удмуртии. Заседание провел первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

Случаи подтопления талыми водами были зафиксирована в Первомайском районе столицы, об этом сообщил первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Кабанов. Он отметил, что при обращениях жителям предоставлялась необходимая помощь.

Подводя итоги паводковой кампании, Ильдар Бикбулатов отметил, что при подготовке к паводку проведена серьезная работа, учтен опыт прошлого года, поэтому внештатных ситуаций в период прохождения половодья не произошло: «В этом году при анализе паводковой ситуации использовались беспилотные летательные аппараты, такую практику необходимо применять и в последующие годы».

Также на основании обращения Главного управления МЧС России по УР в ходе совещания принято решение о введении на территории города Ижевска особого противопожарного режима при достижении 4 класса противопожарной опасности. Соответствующее распоряжение будет принято на уровне органов местного самоуправления города Ижевска.

Фото: izh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В юбилей пионерии в Зоопарке Удмуртии высадят березовую рощу
17 мая
19 мая с 15 часов в Ижевске пройдет акция «Символ России»...
Закладка вишневого сада состоится в Удмуртии
16 мая
В Удмуртии задержали более двадцати браконьеров
16 мая
В Удмуртии встанут на защиту орланов-белохвостов
16 мая
18 мая в Национальном парке «Нечкинский» состоится открытие музея «Орлана-белохвоста»...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо