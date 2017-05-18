Спокойному прохождению паводка на территории Ижевска способствовали погодные условия: затяжная весна, незначительное количество осадков, высокие дневные и низкие ночные температуры. Об этом сообщил на заседании паводковой комиссии начальник Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бердников. По его словам с начала мая наблюдается устойчивая тенденция на снижение объемов половодья.
Совместное заседание городской паводковой комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось сегодня в администрации Ижевска, сообщает информационно-аналитическое управление столицы Удмуртии. Заседание провел первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.
Случаи подтопления талыми водами были зафиксирована в Первомайском районе столицы, об этом сообщил первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Кабанов. Он отметил, что при обращениях жителям предоставлялась необходимая помощь.
Подводя итоги паводковой кампании, Ильдар Бикбулатов отметил, что при подготовке к паводку проведена серьезная работа, учтен опыт прошлого года, поэтому внештатных ситуаций в период прохождения половодья не произошло: «В этом году при анализе паводковой ситуации использовались беспилотные летательные аппараты, такую практику необходимо применять и в последующие годы».
Также на основании обращения Главного управления МЧС России по УР в ходе совещания принято решение о введении на территории города Ижевска особого противопожарного режима при достижении 4 класса противопожарной опасности. Соответствующее распоряжение будет принято на уровне органов местного самоуправления города Ижевска.
Фото: izh.ru
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