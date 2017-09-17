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В Ижевске подготовку к отопительному сезону контролируют городские власти и ресурсники

18 августа
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Tn 176261 125159e9ef5d В Ижевске подготовку к отопительному сезону контролируют городские власти и ресурсники

В Ижевске продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Еженедельно проводятся заседания районных штабов и общегородской комиссии, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Технический директор и руководитель тепловой инспекции Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» являются постоянными участниками этих штабов и городской комиссии. Помимо представителей ресрсоснабжающих организаций на заседаниях работают активисты общественных организаций и Государственной жилищной инспекции.

Как менялась общая ситуация по Ижевску с 10 по 17 августа, можно увидеть из представленной таблицы.

Фото: Gov39.ru

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