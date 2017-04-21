21 апреля около 10 часов 25-летний водитель автомобиля "ГАЗ-4301" совершил наезд на мальчика, 2015 года рождения, который находился в детском "велосипеде-коляске" на тротуаре. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, инцидент произошёл на ул. Автозаводской. В результате ДТП мальчик скончался на месте. Отмечается, что отец ребенка оставил его на непродолжительное время одного.
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии
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