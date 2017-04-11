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В Ижевске по вине пьяного водителя погибла молодая женщина

10 апреля
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7 %d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f %d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5 %d0%a8%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5 4 В Ижевске по вине пьяного водителя погибла молодая женщина

Пьяный водитель автомобиля «Ниссан», 1968 года рождения, стал виновником столкновения с автомобилем «ВАЗ», в результате которого водитель и женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ» получили травмы. Впоследствии женщина скончалась в больнице, ей было 30 лет, сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртии. Дорожный инцидент произошел вечером 7 апреля на улице Славянское Шоссе Ижевска.

В тот же день напротив дома № 29 по улице Сабурова в Ижевске 52-летний водитель автомобиля "Рено" в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода – 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализирована.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по тел. 415-700 или 415-701.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать.

Еще две аварии с пострадавшими произошли 7 апреля. В Ижевске совершен наезд на пешехода в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, 32-летний мужчина получил травмы, госпитализирован.

В Глазове около 11 часов вечера напротив дома № 13 по улице Драгунова 42-летняя женщина - водитель автомобиля "Дэу Нексия" при повороте налево вне зоны перекрестка не уступила дорогу мотоциклу "Хонда" (без государственных регистрационных знаков) под управлением двадцатилетнего юноши, движущегося со встречного направления прямо. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии

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