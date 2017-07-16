По сведениям Удмуртского гидрометцентра в ближайший час с сохранением до 23 часов 16 июля местами по республике и в городе Ижевске ожидаются грозы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Администрация Ижевска предупреждает ижевчан, что при интенсивных краткосрочных ливнях происходит скопление дождевых вод на отдельных участках улично-дорожной сети по причине условий рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию.
О фактах засорения, разрушений на системе ливневой канализации города горожанам необходимо сообщать на круглосуточную диспетчерскую службу МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (т. 78-72-78).
В администрации города рекомендуют жителям во время грозы по возможности не выходить на улицу, воздержаться от поездок и прогулок, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, а переждать грозу в капитальных строениях.
Органы местного самоуправления Ижевска напоминают, что при сильном ветре, грозе возможны падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыш, не исключены сбои в энергоснабжении.
Власти Ижевска просят горожан соблюдать меры предосторожности и рекомендации для населения при грозе и сильном ветре.
Фото: Izhlife.ru
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