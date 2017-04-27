25 апреля теплоснабжение жителей Ижевска отдали под контроль мобильных технологий. Во время испытания тепловых сетей внештатные ситуации на 29 центральных тепловых пунктах столицы региона помогут отследить SIM-карты «МегаФона».
Такое техническое решение связисты реализовали для ООО «Удмуртские коммунальные системы» (ООО «УКС»). SIM-карты оператора установили в программируемые контроллеры центральных тепловых пунктов (ЦТП). Это позволяет в режиме реального времени удаленно мониторить основные параметры работы, качество ресурсов, поставляемых жителям - температуру и давление в системах отопления и горячего водоснабжения. Передача таких данных на диспетчерскую производится в зашифрованном виде по каналам GSM.
Теперь нет необходимости выезжать на объект, чтобы выяснить недочеты в работе оборудования. Благодаря защищенному каналу связи «МегаФон» информация с ЦТП выводится на единый пульт управления. Диспетчер может постоянно наблюдать за параметрами его работы на мониторах оперативно-диспетчерской службы, получать мгновенные уведомления о каких-либо отклонениях. И как следствие, более оперативно реагировать и восстанавливать параметры в тепловом пункте до нормативных.
M2M (Machine-to-machine) — технология обмена информацией между устройствами через мобильную сеть. С помощью M2M-Мониторинга «МегаФона» можно удаленно контролировать работоспособность оборудования, предотвращать внештатные ситуации. Решения телеметрии компания «Удмуртские коммунальные системы» планомерно внедряет с 2009 года. Ежегодно список центральных тепловых пунктов, оснащенных этой системой, пополняют новые объекты. Так повышается уровень оперативного контроля за работой теплосетевого комплекса Ижевска.
«Улучшение состояния муниципальных сетей – наш приоритет, но про оптимизацию работы тепловых пунктов также не забываем. Помимо технического перевооружения оборудования мы внедряем современные телеком-решения, которые помогают контролировать работу системы теплоснабжения и быстро реагировать на внештатные и аварийные ситуации. Благодаря телеметрии, мы можем в виде графиков вывести параметры работы тепловых пунктов на монитор и отследить, как они меняются в течение суток, проанализировать ситуации, которые происходили на тепловом пункте, оценить правильность действий персонала», – рассказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.
«Способ передачи данных «от машины к машине» набирает популярность в Удмуртии – все больше компаний выбирают это решение для управления удаленными объектами в самых разных отраслях. Такой метод сбора данных от устройств позволяет на расстоянии в онлайн-режиме контролировать все процессы, что увеличивает общую эффективность работы системы», - отметил Александр Костылев, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Ижевского отделения ПАО «МегаФон».
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