18-19 сентября в столице Удмуртии пройдет День Оружейнка. В программе мероприятий выставки, массовые и спортивные мероприятия, а также форум оружейников России. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте: http://деньоружейника.рф
В Ижевске отпразднуют День Оружейника
30 августа0
Об этом сообщил Глава Удмуртской республики Александр Бречалов в социальных сетях.
В Ижевске отпразднуют День Оружейника
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