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В Ижевске отметили 30-летие компании "Директум"

18 августа
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Вчера в столице Удмуртии состоялось торжество, посвящённое 30-летию "Директума". Сотрудников и клиентов известной ИТ-компании от имени Главы Удмуртии поздравил первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

Nik 3763 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Ижевске отметили 30-летие компании "Директум"

Компания "Директум" – разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота. Три десятилетия назад несколько ижевских энтузиастов решили попробовать себя в сфере информатизации. Сегодня на предприятии трудится уже более 560 специалистов. Их продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Среди пользователей - известные производственные компании, государственные учреждения, частные лица. "Директум" из года в год расширяется, постепенно увеличивается круг заказчиков.

«Когда мы создавали Министерство информатизации и связи, это не было желанием просто сменить вывеску или образовать новое ведомство, - сказал Александр Свинин, приветствуя сотрудников компании и их партнёров. - Это было принципиальное решение Главы Удмуртии Александра Бречалова, что при наличии такого большого количества ИТ-специалистов в республике необходимо иметь отдельное министерство. На вашу отрасль мы действительно делаем серьёзную ставку и уверены, что её развитие позитивно повлияет на рост экономики Удмуртии».

Первый вице-премьер подчеркнул, что является активным приверженцем внедрения в работу госорганов электронного документооборота, современных ИТ-технологий и будет всячески помогать работникам отрасли в продвижении их продуктов, расширении рынков сбыта. Он поблагодарил юбиляров за участие в укреплении социально-экономического потенциала региона и пожелал им новых достижений.

В тожестве также принял участие министр информатизации и связи УР Тимур Меджитов. На празднике лучшим сотрудникам компании за высокий профессионализм, большой вклад в развитие информатизации, информационных технологий в Удмуртии вручили грамоты Министерства информатизации и связи УР.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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