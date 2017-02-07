Здесь никому не откажут
В конце января в Ижевске по улице Карла Либкнехта, 178, открылся Центр помощи беременным и матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации, под названием «Источник». Это новый проект Ижевской и Удмуртской епархии, которым продолжается социальная деятельность церкви по оказанию помощи социально уязвимым людям.
Эра милосердия
Социальное направление в работе, возрождаемой Православной церковью Московского патриархата, не случайно объединено с благотворительностью, милосердием. Милосердие, как с усмешкой отозвался о нем герой любимого всеми сериала «Место встречи изменить нельзя» атеист Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого, – «поповское слово». В христианском значении – это благотворительность, доброделание.
Специальный отдел Ижевской и Удмуртской епархии, возглавляет который иеромонах Антонин (Напольских) при активном участии митрополита Удмуртского Викторина, так и называется – отдел по социальному служению и благотворительности. Почему? Потому что церковь, собирая вокруг себя православных людей разного социального статуса и достатка, организует с их участием поддержку тех членов общества, которые по разным причинам оказались вне традиционного уклада общественной жизни. Вернувшись из заключения, не смогли найти работу и жилье, потеряли паспорт, попали в плен к зеленому змию, а то и наркотикам, ждут рождения ребенка, не имея жилья и материальной возможности, чтобы его воспитывать, и так далее.
Милосердие завещал нам Иисус Христос. Христианин призван помогать ближнему. Помогать независимо от его религии, национальности, социального положения. Независимо как от отношения христианина к ближнему, так и от отношения этого ближнего к самому христианину - даже к врагам Евангелие заповедает относиться с любовью. Критерий помощи один: если человеку хуже, чем тебе, значит, ему надо помочь. Причем Христос непросто завещает человеку дела милосердия. Помощь ближнему Он приравнивает к помощи Себе: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25.35). Мировая литература поставила вопрос ребром, обратившись к читателям: как каждый из вас хотел бы, чтобы к вам отнеслись – справедливо или милосердно? И становится понятно, что милосердие, а значит любовь к ближнему, выше справедливости. И когда-то, как мечтали братья Вайнеры, авторы сценария к вышеназванному фильму, настанет «Эра милосердия».
Рубль к рублю, пожертвование к пожертвованию
Почти все социальные проекты Ижевской епархии основаны на благотворительности верующих, на активности и бескорыстной помощи жертвователей и добродеев. Начальный «капитал», как и в случае с кризисным центром для женщин, дает Патриархия. На грант Синодального управления уплачен первый арендный взнос, закуплено оборудование. В прошлом году выигран грант Президента России на открытие в сезоне 2016-2017 годов «Теплого крова». Но главное – помощь благотворителей, без этого откуда брать средства на ежедневную работу этих центров? То, что зарабатывают храмы за счет работы свечных, сувенирных, книжных лавок, уходит на покрытие расходов по содержанию зданий и зарплату служащих.
Новый кризисный центр расположен на втором этаже старого, видавшего виды, проще говоря, обшарпанного здания на углу улиц Карла Либкнехта и Орджоникидзе. Три арендуемые комнаты организаторы привели в порядок. Стеллажи заполнены первыми приобретениями – подгузниками, детскими вещами, на вешалках одежда - красивые новые платьица. Центр как пуповиной связан с базой сестричества во имя иконы Божьей Матери «Державная», которая находится рядом с канцелярией Ижевской епархии за оградой Троицкого собора. Здесь давно собирают одежду и обувь, сухие пищевые продукты от благотворителей. Отсюда сестры развозят их по точкам питания автобусом «Милосердие». Отсюда поступила первая партия вещей и в кризисный центр «Источник», который будет работать самостоятельно три дня в неделю – вторник, субботу и воскресенье.
Большое дело
Открытие центра «Источник» прошло с участием митрополита Викторина, который провел молебен на начало доброго дела и освятил новое помещение.
– Молебен коротенький, маленький. Но дело-то большое, - обратился к собравшимся владыка. Он заметил, что епархия занимается этим направлением – помощи женщинам - десятый год, в Свято-Михайловском соборе создан Центр более широкого профиля гуманитарной помощи под руководством Анны Воскресенской, есть кризисные центры в Сарапуле, Воткинске. - Будем развивать это направление и дальше. Мелкими шажками, но неуклонно. Мы знаем, что люди в большинстве своем добрые, не озлобленные. Мы видели, как активно откликнулись, когда мы собирали вещи пострадавшим от пожаров и наводнений на Дальнем Востоке. Несли не то, что негодно, а покупали новое – микроволновки, утюги, плиты, учебники, портфели. Душа радовалась. Но надо быть открытыми. Все, что мы делали, было прозрачно. Пригоняли КамАЗ – у всех на глазах грузили эти вещи и показывали, что мы их отправляем. Хочу, чтобы и этот центр работал открыто.
Владыка поблагодарил всех, кто потрудился на открытии центра, который уже работает и оснащен полностью: здесь и компьютер, и швейная машинка, и детский уголок.
На стенах центра – плакаты о борьбе с абортами. И это также одно из главных направлений работы церкви с матерями, оказавшимися в трудной ситуации.
Митрополит Викторин только что вернулся с традиционных всероссийских Рождественских чтений. Он подчеркнул, что, выступая перед депутатами российского парламента, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в который раз обратил внимание на аборты как большое зло для страны. Викторину понравилось предложение Владимира Жириновского: «Если женщина не может воспитывать ребенка, путь родит. Мы ей поможем. И материнства лишать таких не надо. Пусть она ходит в детдом, и видит, как растет ее ребенок. А вдруг она его полюбит и потом заберет?». Пусть только не убивают, не выбрасывают на помойки, как недавно случилось в Глазове.
На открытие центра «Источник» пришел депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин с набором детского питания в качестве подарка. Он подчеркнул: «Человек становится счастливым, когда делает доброе дело. Это наша хорошая российская традиция».
– Как обстоят дела с прохождением жесткого проекта закона об ограничении бесплатных абортов, который поступал к депутатам на согласование?
– Все понимают, что это очень тонкая тема и работать с ней надо осторожно. Пока проект закона возвращен на доработку в профильный комитет, - ответил депутат.
Содружество единомышленников
Подключиться к работе центра «Источник» обещала руководитель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова. Давно сотрудничает с Михайловским собором по этой теме Республиканский комитет по делам семьи и демографической политике и государственное учреждение кризисный центр «Теплый дом». Сегодня руководители этого направления рады, что появилось еще одно звено в этой цепочке.
– Как будет сотрудничать с новым образованием Центр гуманитарной помощи при Михайловском соборе?
– У нас накоплен большой фонд вещей. Есть кроватки, детские коляски, детская мебель, одежда, памперсы, детское питание и прочее. Проблемных женщин отправляют к нам из женских консультаций. Если чего-то у нас нет, записываем заявку и ищем в других местах. Теперь станем обращаться и в «Источник». Будем рады и мы помочь коллегам. Ведь дело – общее, - говорит Анна Воскресенских, руководитель епархиальной комиссии по защите материнства и детства. - Важно не отказать, и сделать это поскорее. А заявки бывают самые разные. Так, недавно женщина, которую мы вели в процессе беременности и отговорили от аборта, оказалась в растерянности перед наступающей зимой. Денег на дрова нет. Обратилась к нам. Мы нашли средства. Она была несказанно рада. Помогаем ей и сейчас. Еще дальше пошел Сарапул. Там открыт Центр православной психологической помощи в женской консультации, и прежде чем врач выпишет направление на операцию, пациентка должна в нем побывать. Знаю случай, когда психолог даже пообещала женщине, у которой уже было двое детей, заплатить ей деньги, лишь бы она отказалась от операции. Та родила, и деньги не взяла. Позвонила и сказала: я так рада, что вы меня отговорили. Думаю, наш опыт и опыт Сарапула помогут «Источнику».
Центр «Источник» возник не на пустом месте. Уже несколько лет в этом направлении работают сестры милосердия и активисты сестричества при Троицком соборе, волонтеры. Сегодня он обрел юридический статус и отдельный адрес. Центр входит в состав АНО «Доброе сердце», которое возглавляет иеромонах Антонин (Напольских), а непосредственно за центр отвечает член сестричества Наталья Прокопьева. Собственно, ничего нового здесь не происходит, это продолжение того, что делалось и раньше, только в расширенном масштабе. Сестрам милосердия уже пришлось помогать многим.
– К нам обратилась женщина на большом сроке беременности, которая уже воспитывала ребенка без мужа. Мы ее уговорили не отказываться от малыша. Помогли, вели. Сейчас у нее двое детей. Она стала самостоятельной, работает и в нашей помощи больше не нуждается. Изредка звонит, рассказывает о себе, мы очень рады, что у нее все нормально. Сегодня центр «Источник» ждет благотворителей и женщин, оказавшихся в сложных ситуациях, и готов оказывать им помощь. Здесь никому не откажут. Потому что добро не знает границ.
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