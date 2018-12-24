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В Ижевске открылся новый спортивный комплекс

20 декабря
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Сегодня в Ижевске открыли аэрокомплекс SkyFly - современный высокотехнологичный спортивный комплекс, основой которого является мощная аэротруба диаметром 2,5 метра с высотой полётной зоны 7,5 метров. В мероприятии принял участие Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

2afbd68b74fe21a9745c5d5fcd04711b В Ижевске открылся новый спортивный комплекс

Аэродинамическая труба является спортивным симулятором свободного падения. Спортивный комплекс SkyFly оснащён по последним требованиям индустрии и сравним с лучшими российскими комплексами, что позволяет проводить официальные соревнования по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах регионального уровня. Аэродинамический комплекс - социально ориентированный проект, предполагающий проведение регулярных благотворительных полётов для людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей из малоимущих семей и т.д.

"Для каждого спортсмена нет ничего хуже отсутствия возможности заниматься любимым видом спорта по месту своего проживания, когда для этого надо куда-либо ехать. Поэтому я искренне разделяю вашу радость по случаю открытия в нашей республике такого замечательного объекта, - сказал Ярослав Семёнов на открытии комплекса. - Ещё хочу сказать большое спасибо за вашу готовность заниматься социально ориентированной деятельностью, благотворительностью. Власть, бизнес, общество в целом обязаны помогать тем, кто имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что эта первая аэротруба будет у нас не последней, что позволит нашим спортсменам вывести регион на топовые позиции в России в этом уникальном виде спорта".

Руководители и специалисты комплекса уже сейчас планируют проводить исследования по оздоровительному эффекту от полётов в аэротрубе и рассмотреть возможности разработки программ реабилитации больных совместно с Ижевской государственной медицинской академией.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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