Аэродинамическая труба является спортивным симулятором свободного падения. Спортивный комплекс SkyFly оснащён по последним требованиям индустрии и сравним с лучшими российскими комплексами, что позволяет проводить официальные соревнования по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах регионального уровня. Аэродинамический комплекс - социально ориентированный проект, предполагающий проведение регулярных благотворительных полётов для людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей из малоимущих семей и т.д.
"Для каждого спортсмена нет ничего хуже отсутствия возможности заниматься любимым видом спорта по месту своего проживания, когда для этого надо куда-либо ехать. Поэтому я искренне разделяю вашу радость по случаю открытия в нашей республике такого замечательного объекта, - сказал Ярослав Семёнов на открытии комплекса. - Ещё хочу сказать большое спасибо за вашу готовность заниматься социально ориентированной деятельностью, благотворительностью. Власть, бизнес, общество в целом обязаны помогать тем, кто имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что эта первая аэротруба будет у нас не последней, что позволит нашим спортсменам вывести регион на топовые позиции в России в этом уникальном виде спорта".
Руководители и специалисты комплекса уже сейчас планируют проводить исследования по оздоровительному эффекту от полётов в аэротрубе и рассмотреть возможности разработки программ реабилитации больных совместно с Ижевской государственной медицинской академией.
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