Праздник хоккея **На протяжении месяца любители хоккея в Удмуртии были свидетелями грандиозного спортивного праздника...

Готовится трасса к «Ижевской винтовке». Снег у зимы не выпрашивают С утра 20 декабря мы побывали на биатлонном комплексе имени генерала Демидова. ...

Каратисты из Удмуртии завоевали восемь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях Соревнования, в которых отличились спортсмены Удмуртии, прошли с 14 по 16 декабря в Уфе. В рамках XV ...