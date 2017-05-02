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В Ижевске открылось 50-метровое Колесо обозрения

2 мая
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0 mediagal 71111 1 В Ижевске открылось 50-метровое Колесо обозрения

Самый высокий аттракцион в Удмуртии открылся 30 апреля в Летнем саду имени М.Горького, сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

«Не каждый столичный город может похвастаться аттракционом такого качества. Важно, что колесо установлено не за счет бюджетных средств, а на средства инвестора. Руководство парка на верном пути, уверен, что и в дальнейшем в Летнем саду будут появляться самые современные и востребованные аттракционы. По 25-метровому Колесу обозрения будет проведена экспертиза, пока в наших планах перенести его в Парк им. Кирова», - отметил глава Ижевска Юрий Тюрин.

30 апреля в Летнем саду состоялось открытие летнего сезона. Праздник начался с парада ходулистов и аниматоров, выступили лучшие творческие коллективы столицы Удмуртии - театр танца «Розовый слон», цирковая студия «Надежда», участники шоу «танцы на ТНТ».

Фото: izh.ru

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