Самый высокий аттракцион в Удмуртии открылся 30 апреля в Летнем саду имени М.Горького, сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.
«Не каждый столичный город может похвастаться аттракционом такого качества. Важно, что колесо установлено не за счет бюджетных средств, а на средства инвестора. Руководство парка на верном пути, уверен, что и в дальнейшем в Летнем саду будут появляться самые современные и востребованные аттракционы. По 25-метровому Колесу обозрения будет проведена экспертиза, пока в наших планах перенести его в Парк им. Кирова», - отметил глава Ижевска Юрий Тюрин.
30 апреля в Летнем саду состоялось открытие летнего сезона. Праздник начался с парада ходулистов и аниматоров, выступили лучшие творческие коллективы столицы Удмуртии - театр танца «Розовый слон», цирковая студия «Надежда», участники шоу «танцы на ТНТ».
Фото: izh.ru
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