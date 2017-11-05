4 ноября в Ижевске открылись всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок, посвящённые памяти дважды Героя Социалистического труда, генерал-лейтенанта, легендарного конструктора М.Т. Калашникова. Как сообщает пресс-служба руководства Удмуртии, в торжественной церемонии принял участие руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
Соревнования проводит Федерация дзюдо России при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, Управления по физической культуре и спорта Администрации города Ижевска. В мероприятии принимают участие более 30 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников составляет около 500 человек. В ходе турнира будут разыграны 16 комплектов наград. Победители и призёры соревнований получат путёвку на первенство России в город Иркутск.
«Сегодня в Удмуртии большой праздник – открывается всероссийский турнир. Это всегда праздник, когда спортсмены, посвятившие себя боевым видам спорта, имеют возможность проявить себя, показать всё, чему научились в отчётный период. Тем более что эти соревнования являются отборочными для участия в чемпионате России», - сказал Сергей Смирнов на открытии турнира. Он поздравил участников состязаний от имени Главы Удмуртии Александра Бречалова и пожелал им высоких достижений.
После очередного этапа поединков спортсменов и их награждения руководитель Администрации Главы и Правительства УР в общении с представителями СМИ заявил, что у него очень приятные впечатления от турнира: «Вы видели, только что в числе призёров назвали спортсменов из Камчатки. Люди с дальнего края нашей Родины приезжают в Ижевск, чтобы принять участие в этом турнире. Им важно отобраться на чемпионат России. Наша задача – создать достойные условия для этого. У нас амбициозные планы: хотим в 2019 году провести в Ижевске чемпионат Европы по дзюдо, в котором могут принять участие около 50 стран».
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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