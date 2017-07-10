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В Ижевске открылась выставка юных художников «Дневники лета»

9 июля
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Она работает с 10 часов в Республиканском музее изобразительных искусств

Wvvqr nbzpw11 В Ижевске открылась выставка юных художников «Дневники лета»

Музей изобразительных искусств продолжает знакомить посетителей с юными художниками Ижевска. На этот раз все фойе первого этажа музея заняла выставка работ учащихся Республиканской детской школы искусств, которая получила название «Дневники лета» 0+.

Для экспозиции были отобраны работы учащихся 11-16 лет, выполненные под руководством педагогов, заслуженных работников культуры Удмуртии Василия и Натальи Морозовых.

Внимательные зрители убедятся, что детские работы отличаются многообразием сюжетов, высоким уровнем владения композицией и разнообразием графических техник: здесь представлены акварель, гуашь, цветные карандаши, гелевые ручки, восковые мелки. Жанровых ограничений также нет: свое видение мира юные графики выразили через портрет и автопортрет, бытовой и анималистический жанр, а также работы-фантазии, где ярко проявилось их свободное от штампов воображение.

Фото: УРМИИ

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