Ижевску, как оружейному городу с более чем двухвековой историей и родине автомата АК-47, не приходится жаловаться на недостаток публичных событий на оружейную тематику. И все же новый проект МВК им. Калашникова заслуживает особенного внимания: новая выставка представит экспериментальные автоматы отечественных оружейников из Тулы, Климовска и Ижевска, позволит сравнить технические достижения и стиль разных мастеров.
Выставка приурочена к 20-летию принятия на вооружение автомата Геннадия Никонова АН-94 (его выпуск начался на «Ижмаше» в 1998 г.). Посетители смогут познакомиться с опытными автоматами лучших отечественных конструкторов-оружейников - двуствольным автоматом Ткачёва, «булл-папом» Стечкина, высокотемпным автоматом Коробова. Специальная интерактивная программа позволит увидеть изнутри устройство автомата АН-94 и разобраться в его механике.
Выставка «АН-94 «Абакан»: оружие превосходства» 6+ работает в Музейно-выставочном комплексе им. Калашникова, г. Ижевск
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