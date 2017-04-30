Будущих спортсменов-автогонщиков начала готовить Школа гонщика «Goltsova Rcing». Она открылась при спортивно-техническом клубе «Автомобилист» Ижевска при поддержке Минспорта Удмуртии.
Азы вождения получат дети в возрасте от 8 до 16 лет. При этом обучение в школе — бесплатное, но, возможно, с началом практических занятий потребуется оплачивать аренду автомобиля, уточняют организаторы.
«Материально-техническая база школы пока в процессе разработки, обучение будем проводить на арендованном автомобиле. Или как вариант: первый опыт вождения ребята получат на авто, собранном самостоятельно. Автомобиль есть, нужны лишь умелые руки юных механиков и запчасти», - отметила Наталья Гольцова. Вместе с заслуженным мастером спорта РФ Владимиром Гольцовым она будет тренировать юных автоспортсменов.
Обучение проводится по уникальной авторской методике. Дети и подростки не только будут учиться водить автомобиль, но получат знания по основам безопасной езды, правил дорожного движения, познакомятся со строением автомобиля, научатся собирать и разбирать автомобиль. Курс обучения рассчитан на несколько лет.
«Школа автоспорта - социально ориентированный и значимый проект для республики. И главное, что есть много талантливых детей, которые в будущем смогут себя проявить в сфере автоспорта», - рассказала Наталья Гольцова. Сделать мечту ребят реальностью могут спонсоры, в содействии которых нуждаются организаторы нового проекта.
Всего будет набрано две группы. Заявки принимаются до 15 мая включительно, узнать подробности можно в группах «Goltsova Racing» в соцсетях.
Фото: vk.com/goltsovaracing
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