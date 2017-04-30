Главная » В Ижевске открылась школа юных автогонщиков

В Ижевске открылась школа юных автогонщиков

30 апреля
0
Hzgfxdz5uis В Ижевске открылась школа юных автогонщиков

Будущих спортсменов-автогонщиков начала готовить Школа гонщика «Goltsova Rcing». Она открылась при спортивно-техническом клубе «Автомобилист» Ижевска при поддержке Минспорта Удмуртии.

Азы вождения получат дети в возрасте от 8 до 16 лет. При этом обучение в школе — бесплатное, но, возможно, с началом практических занятий потребуется оплачивать аренду автомобиля, уточняют организаторы.

«Материально-техническая база школы пока в процессе разработки, обучение будем проводить на арендованном автомобиле. Или как вариант: первый опыт вождения ребята получат на авто, собранном самостоятельно. Автомобиль есть, нужны лишь умелые руки юных механиков и запчасти», - отметила Наталья Гольцова. Вместе с заслуженным мастером спорта РФ Владимиром Гольцовым она будет тренировать юных автоспортсменов.

Обучение проводится по уникальной авторской методике. Дети и подростки не только будут учиться водить автомобиль, но получат знания по основам безопасной езды, правил дорожного движения, познакомятся со строением автомобиля, научатся собирать и разбирать автомобиль. Курс обучения рассчитан на несколько лет.

«Школа автоспорта - социально ориентированный и значимый проект для республики. И главное, что есть много талантливых детей, которые в будущем смогут себя проявить в сфере автоспорта», - рассказала Наталья Гольцова. Сделать мечту ребят реальностью могут спонсоры, в содействии которых нуждаются организаторы нового проекта.

Всего будет набрано две группы. Заявки принимаются до 15 мая включительно, узнать подробности можно в группах «Goltsova Racing» в соцсетях.

Фото: vk.com/goltsovaracing

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо