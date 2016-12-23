В XIX веке криминалистика пережила настоящий революционный взрыв. Ученые выяснили, что узор на подушечках пальцев каждого человека уникален. Оставил отпечаток на месте преступления, значит, не миновать наказания. Тогда преступники пошли на хитрость - вооружились перчатками и салфетками для стирания своих следов.
Но генетиков не проведешь. С тех пор, как они сделали новое сенсационное открытие, что индивидуальный «паспорт» человека хранится в каждой из ста триллионов клеток тела, преступники практически не могут скрыться от правосудия.
Сегодня молекулярно-генетическая экспертиза - это, пожалуй, самый верный способ обличать правонарушителей. Поэтому в российских регионах открываются современные, оснащенные передовым оборудованием ДНК-лаборатории, где эксперты по «биологическим следам» устанавливают личности подозреваемых и тем самым помогают раскрывать преступления.
Совсем недавно, а точнее, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, 7 ноября 2016 года, подобная ДНК-лаборатория открылась и в Ижевске. Журналисты, побывавшие на открытии, тут же окрестили ее ультрасовременной и уникальной. Говорят, что появись такая во времена Чикатило, вряд ли злодей успел бы совершить так много жутких преступлений. Его могли разоблачить сразу после первого, да и другим преступникам не поздоровилось бы.
Действительно ли настолько уникальна ижевская ДНК-лаборатория, как об этом говорят коллеги-журналисты? Узнать это мы смогли, побывав на месте.
Самая современная
Андрей Остальцов, начальник отдела биологических экспертиз экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) регионального Министерства внутренних дел (МВД), уверяет, что ДНК-лаборатория в Ижевске на сегодня самая современная в Поволжье. Она входит в структуру МВД и призвана помогать в раскрытии преступлений.
Раньше экспертизы делали в Уфе. А когда в Удмуртии случались особо жестокие и резонансные преступления, к делу подключались эксперты Казани, Перми и Москвы. Так было, к примеру, когда в 2014 году в Балезино убили детей, брата и сестру Касимовых. Тогда, по словам Андрея Остальцова, пришлось провести гигантский объем работы. Только буккального эпителия, то есть поверхностного слоя клеток ткани из полости рта, изъяли больше 800 образцов!
– Это преступление можно было раскрыть лишь по ДНК, - говорит Андрей Александрович. - Благодаря генетической экспертизе раскрыли изнасилование и убийство девушки в Уве. Так что метод очень актуален и эффективен. Понимая это, руководство МВД по Удмуртии, а именно министр Александр Сергеевич Первухин и начальник ЭКЦ Валерий Игоревич Полов сделали все для того, чтобы у нас в республике появилась ДНК-лаборатория.
Дорого, но очень эффективно
Вообще вопрос о создания ДНК-лаборатории в Удмуртии поднимался еще в 2006 году. Тогда прошли этапы согласования и подготовки необходимой документации. Но реализации проекта помешал финансовый кризис 2008 года. Об открытии лаборатории вновь заговорили после серии убийств пожилых женщин в Поволжье, причем 20 фактов, и в их числе три из Удмуртии, тогда объединили в серию по ДНК.
Руководство МВД по Удмуртии направило в федеральный ЭКЦ запрос о том, что в Удмуртии необходимо открыть современную ДНК-лабораторию. ЭКЦ России дал положительный ответ, Москва выделила деньги, и с 2013 года начался процесс создания лаборатории. Вначале нашли помещение, на ремонт которого потребовалось больше года.
– Требования к помещению, где проводятся экспертизы, жесткие, - говорит Андрей Остальцов. - Поэтому ремонт занял так много времени, да и деньги вложили немалые. На ту же вентиляцию, например, потратили 1,5 миллиона рублей.
Забегая вперед, скажу, что без хорошей вентиляции в лаборатории никак. Эксперты рассказали, что вещдоки с мест преступлений, с которыми они работают каждый день, могут быть заражены ВИЧ-инфекцией, гепатитом или туберкулезом, к примеру. Поэтому, кроме вентиляции, в помещениях есть специальные установки, которые в течение 5 минут прокачивают воздух и обеззараживает его. А еще избавиться от заразы помогает облучающая лампа.
Так вот, возвращаясь к ремонту, - закончили его в 2015 году. Тогда же купили мебель, в 2016-м - оборудование и расходные материалы. В итоге на подготовительный этап потребовалось около 30 миллионов рублей, а на оборудование и расходные материалы и того больше - почти 46 миллионов.
Без права на ошибку
Исследование проб - удовольствие тоже не из дешевых, на одну требуется 20 тысяч рублей. Но, как говорит Андрей Остальцов, оно того стоит.
– Когда нужно раскрыть преступление, цена не важна. От нашей работы зависят судьбы людей, поэтому у нас нет права на ошибку.
Пока в ижевской лаборатории работают только три эксперта. Это высококлассные специалисты, которые прошли строжайший отбор, стажировку в Уфе и Москве. Андрей Остальцов рассказывает:
– Стажировку в Москве проходят не все, половина кандидатов отсеиваются. Руководители стажировки - профессионалы с большим опытом работы, кандидаты и доктора наук в области генетики. Они проводят экспертизы по тяжким резонансным преступлениям общероссийского масштаба - терактам, заказным убийствам. Учиться у таких людей - большая честь.
Современные ДНК-приборы помогают найти человека по одной его молекуле
Светлана Кузовкова, эксперт отдела биологических экспертиз, одна из немногих кандидатов, что прошла стажировку. Она организовала для нас экскурсию по ДНК-лаборатории.
Вообще, впервые попавшему в лабораторию заблудиться можно на раз-два. От большого количества комнаток, или, как правильно их называют эксперты, зон, голова идет кругом.
– Лаборатория делится на зоны. Мы выделяем «чистые» и «грязные», - вводит в курс дела Светлана Кузовкова.
Несведущий человек может подумать, что одну зону моют и убирают, а в другой уборка проходит от случая к случаю. Но Светлана Дмитриевна объяснила, что это не так.
– Названия зон условные, в обеих, конечно, стерильная чистота. Просто в «чистой» мы работаем с небольшими количествами ДНК, одной-двумя молекулами. В этой зоне есть помещение для работы с пробами, помещение для выделения ДНК и помещение для постановки полимеразно-цепной реакции (ПЦР), то есть получения фрагментов ДНК в неограниченном количестве копий. Метод ПЦР дает возможность из одной молекулы получать 1 миллиард сходных молекул.
Работа с этим невероятным количеством копий как раз и проходит в «грязной» зоне.
– Она находится отдельно от «чистой» зоны, потому что если вдруг мы прольем миллиард копий - а в работе всякое бывает - то ДНК-лаборатория загрязнится. В этом случае «грязная» зона закрывается для дезинфекции, другая часть лаборатории продолжает работать в обычном режиме.
Страшные находки
В помещении для работы с пробами эксперты изучают объекты, которые привозят сюда с мест преступлений. Это может быть все что угодно. В день нашей экскурсии на специальной этажерке уже лежали вещдоки. На одной полке - конверты со срезами ногтевых пластин жертвы, на другой - ботинки с трупа, а на третьей - пакет с окурками, рюмками, стаканами, найденными на месте убийства. На срезах ногтевых пластин, например, эксперты будут искать эпителиальные клетки злодея - кровь или другой биологический материал.
– ДНК-экспертиза проходит минимум в течение трех дней, а то и дольше, - рассказывает Светлана Дмитриевна. - Все зависит от количества объектов. Если привезли десять, то изучить нужно все десять, если тысячу, то всю тысячу. Причем если, допустим, куртка с несколькими пятнами крови, то каждое нужно изучить отдельно. Это кропотливый труд, нужно быть очень внимательным. Если следователь просит искать кровь, мы проводим анализы на наличие крови. Если пот, то ищем эпителиальные клетки, которые в нем содержатся. Можем исследовать волосы, но они обязательно должны быть с луковицей. Бывает, что привозят кости и черепа, из них мы тоже выделяем ДНК.
После визуального осмотра и описания эксперты вырезают объект и помещают вырезку в пробирку. Все манипуляции проводятся в шапочке, маске, халате и перчатках.
– Чтобы защитить себя?
– Не только себя, но и объект от своего ДНК, - поясняет Светлана Кузовкова.
Стопроцентная точность
В следующей зоне эксперт при помощи специального прибора - автомат экспресса - выделяет ДНК.
– Этот прибор позволяет получить ДНК высокой степени очистки, - рассказывает Светлана Дмитриевна о преимуществах новейшего оборудования. - В нем происходит разрушение клеток, и ДНК из ядра выходит в раствор. С помощью автомат-экспресса ДНК выделяется в том случае, если объектов мало. Когда материала немного, мы переживаем за то, что он в процессе выделения может улетучиться. Поэтому используем автомат-экспресс. Если объектов много, то мы пользуемся старым проверенным методом выделения с помощью ионообменной смолы.
В этой же зоне Светлана Дмитриевна показала еще один удивительный прибор вибрационную мельницу.
– Из человеческих костей мы также можем выделить ДНК. Но прежде их нужно измельчить: вначале раздробить, а затем поместить в костемолку, где фрагменты кости превращаются в муку.
После выделения ДНК эксперт с помощью прибора реал-тайм 7500 определяет его концентрацию.
Завершающий этап работы с ДНК проходит в «грязной» зоне, где находится самый главный прибор, можно сказать, мозг всей лаборатории - генетический анализатор. Но прежде ДНК помещают в амплификатор, где происходит полимеразная цепная реакция, то есть кусок ДНК размножается. И только после этого генетический анализатор выдает ДНК-код, или ДНК-профиль, где заключена информация об участках генома, которые строго индивидуальны для каждого человека. Этой информации, говорят эксперты лаборатории, достаточно для стопроцентного подтверждения личности человека.
– Современные приборы настолько точны и совершенны, что установить личность человека можно по одной-двум молекулам, - говорит Светлана Кузовкова.
Конечно, чтобы понять все тонкости работы в ДНК-лаборатории, не хватит и месяца. Но зато мне хватило пары часов, чтобы понять, что эксперты, которые работают здесь, делают очень важное и серьезное дело, и они обязательно будут помогать в раскрытии любых, даже самых запутанных преступлений.
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