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В Ижевске открылась Пасхальная ярмарка

15 апреля
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Bw4raxiqgys В Ижевске открылась Пасхальная ярмарка

15 апреля в Ижевске открылась Пасхальная ярмарка. Здесь на одной площадке собрана продукция производителей продуктов питания и фермеров из Удмуртии. Как обещают организаторы, ярмарка будет работать пять дней.

На 16 апреля с 12 часов запланирована большая развлекательная программа. Всех гостей встретит фольклорный коллектив «Игрица»с гармонью и веселыми песнями, зажигательными танцами порадует студия детского танца «Акварели». Купец с купчихой разыгрывают ценные призы и подарки, проведут игры, конкурсы и розыгрыши ценных призов, подарят веселое настроение в солнечный праздник Пасхи.

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