15 апреля в Ижевске открылась Пасхальная ярмарка. Здесь на одной площадке собрана продукция производителей продуктов питания и фермеров из Удмуртии. Как обещают организаторы, ярмарка будет работать пять дней.
На 16 апреля с 12 часов запланирована большая развлекательная программа. Всех гостей встретит фольклорный коллектив «Игрица»с гармонью и веселыми песнями, зажигательными танцами порадует студия детского танца «Акварели». Купец с купчихой разыгрывают ценные призы и подарки, проведут игры, конкурсы и розыгрыши ценных призов, подарят веселое настроение в солнечный праздник Пасхи.
На правах рекламы
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.