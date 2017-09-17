Школьную аллею со скульптурной композицией «Дети на скамейке» откроют в столице Удмуртии 1 сентября. Решение об установке скульптуры приняли на очередном заседании комиссии содействия охране памятников истории культуры.
Напомним, новую аллею разбили у школы № 74 (ул. Ленина, 168). Название она получила еще в феврале, а 10 августа решался вопрос об установке на ее территории архитектурного ансамбля «Дети на скамейке». Скульптура отлита из чугуна. Ее размер 970х520х580 мм. Изображает она мальчика и девочку, сидящих на скамейке с книгой в руках.
Также к старту Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ижевске должен появиться его символ - скульптура в виде ромашки. Пока что решается вопрос с местом ее размещения и внешним видом: предстоит выбрать из двух эскизов. Воплощать в металле задумку будет завод «Ижсталь».
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Более 700 ижевчан изъявили желание войти в число его участников.
Фото: Factoftheday.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.