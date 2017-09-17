Главная » Общество » В Ижевске откроют школьную аллею

В Ижевске откроют школьную аллею

19 августа
0
887241 В Ижевске откроют школьную аллею

Школьную аллею со скульптурной композицией «Дети на скамейке» откроют в столице Удмуртии 1 сентября. Решение об установке скульптуры приняли на очередном заседании комиссии содействия охране памятников истории культуры.

Напомним, новую аллею разбили у школы № 74 (ул. Ленина, 168). Название она получила еще в феврале, а 10 августа решался вопрос об установке на ее территории архитектурного ансамбля «Дети на скамейке». Скульптура отлита из чугуна. Ее размер 970х520х580 мм. Изображает она мальчика и девочку, сидящих на скамейке с книгой в руках.

Также к старту Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ижевске должен появиться его символ - скульптура в виде ромашки. Пока что решается вопрос с местом ее размещения и внешним видом: предстоит выбрать из двух эскизов. Воплощать в металле задумку будет завод «Ижсталь».

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Более 700 ижевчан изъявили желание войти в число его участников.

Фото: Factoftheday.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Читать также

Давай копать картошку!
16 сентября
В колонии-поселении № 11 убирают урожай...
Наставление на путь добра
16 сентября
Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетили Музей Госавтои...
Где самый лучший участковый?
15 сентября
На этой неделе в Удмуртии стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» ...
Двойных выплат не будет!
15 сентября
С 1 января 2018 года начнет действовать Единая государственная информационная система социального обе...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо