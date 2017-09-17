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В Ижевске откроется выставка интерьерных кукол "Зайки Бум"

15 августа
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R56f2yvvdem В Ижевске откроется выставка интерьерных кукол "Зайки Бум"

«Зайки Бум»- так называется выставка интерьерных кукол, которая откроется 21 августа в 15.00 в Центре социального продюсирования «Журавейник» (ул. М. Горького, 162), сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Автор кукол - Лейсян Чувашова, участница городского проекта «Особая красота», фотосессии «Белый танец», психолог, стилист, видеоблогер.

"В кукольном мире Лейсян нет места злу. Здесь царит добро, уют, сказка. Куклы мастерицы необычны - это зайцы, вернее зайки. У каждой из них свой характер, своя история, узнать о которой можно, побывав на выставке" - рассказывают в центре "Журавейник".

Первыми гостями выставки станут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Организаторы приглашают горожан познакомиться с куклами.

Фото: vk.com/leslystyle

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