«Зайки Бум»- так называется выставка интерьерных кукол, которая откроется 21 августа в 15.00 в Центре социального продюсирования «Журавейник» (ул. М. Горького, 162), сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Автор кукол - Лейсян Чувашова, участница городского проекта «Особая красота», фотосессии «Белый танец», психолог, стилист, видеоблогер.
"В кукольном мире Лейсян нет места злу. Здесь царит добро, уют, сказка. Куклы мастерицы необычны - это зайцы, вернее зайки. У каждой из них свой характер, своя история, узнать о которой можно, побывав на выставке" - рассказывают в центре "Журавейник".
Первыми гостями выставки станут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Организаторы приглашают горожан познакомиться с куклами.
Фото: vk.com/leslystyle
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