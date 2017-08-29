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В Ижевске откроется филиал детской поликлиники №5

28 августа
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В медицинском учреждении будут принимать детей, проживающих в домах на улице Берша.

Img 9233 В Ижевске откроется филиал детской поликлиники №5

В конце августа в Ижевске на улице Барышникова, 49, откроется филиал детской поликлиники

Первый заместитель Председателя Госсовета УР (фракция «Единая Россия»), руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева побывала в детской поликлинике на улице Короткова и в филиале, который откроется в конце августа.

— Медицинская помощь станет ближе к людям, - сказала Светлана Петровна. - Сейчас даже с улицы Берша детей возят к врачам на улицу Короткова. Далеко, неудобно.

— Особенно зимой, с санками, - дополняет картину Михаил Шадрин, главный врач городской поликлиники № 5 Минздрава Удмуртской Республики. – И мы решили за счет внебюджетных средств взрослой поликлиники (у детской таких средств нет) открыть филиал детской поликлиники. Дело в том, что существующая – переполнена: вместо 300 детей принимает за день 650.

Чем это оборачивается, мы, посетители, почувствовали: в поликлинике на улице Короткова очень душно.

— Однажды ждали приема, на который записались заранее, 1 час 15 минут, - говорит мама маленького ребенка Ольга Кунгурова.

Едем в филиал, который вот-вот откроет двери для пациентов. Он находится в жилом доме, но внутри помещение поликлиники опрятное, красивое. Есть просторная колясочная. Стены в кабинетах – нежных пастельных цветов, лампы светодиодные, экономные. Светлана Петровна подмечает и другие современные детали: электронная регистратура, электронные весы… Порадовали ее и размеры филиала: словно поликлиника!

Принимать детей здесь будут два доктора: один в первую смену, другой – во вторую. При необходимости, если к филиалу прикрепится особенно много детей, работать с ними будут два доктора в смену. Сейчас предполагают, что филиал станет обслуживать каждого пятого ребенка.

Понравилось, что в филиале и кровь на анализ возьмут, и прививку поставят. Для этого предусмотрено два разных кабинета. Возможно, уже в этом году в филиале будет установлена барокамера. Она предназначена для лечения детей с гипоксией. Сейчас, к сожалению, очень многим новорожденным ставят такой диагноз. Но возраст для лечения с помощью барокамеры неограничен: кислород, что называется, всем показан!

Поликлиника № 5 сама нашла выход, как сделать медицинскую помощь для жителей новых домов более доступной. Но проблема нехватки социальных объектов – поликлиник, детских садов, школ, объектов досуга – характерна для всех строящихся микрорайонов в городах нашей страны.

  • На сегодняшний день нет четких федеральных рекомендаций, установок, чтобы новые кварталы строили с социально значимыми объектами. Такой порядок надо менять. На федеральном уровне необходимо принять соответствующий закон, - прокомментировала ситуацию Светлана Петровна.

Депутат Госсовета УР Владимир Нельзин рассказал о том, что республика уже делает в этом направлении:

  • В прошлом году Госсовет принял закон, который регламентирует передачу земель под строительство через согласование с Минстроем. Сейчас только в Устиновском районе разворачиваются два таких массовых жилых массива. Думаю, что Правительство совместно с Госсоветом проблему решат в ближайшее время.

Светлана Кривилева отметила, что необходимо уделить внимание и строительству в Устиновском районе поликлиники для взрослых. Тем более что решается и кадровый вопрос.

В тему

В декабре 2016 года Госсовет законодательно закрепил дополнительные меры социальной поддержки врачей и среднего медицинского персонала, работающих в бюджетных учреждениях. Врачу выплачиваются «подъемные» в размере 500 тысяч рублей, медсестре - 300 тысяч рублей.

Главврач поликлиники № 5 Михаил Шадрин надеется, что кадровая проблема в детской поликлинике будет решена: с 1 сентября к работе приступят четыре новых доктора.

  • Очень рада, что детей с улицы Берша (из 11 тысяч жителей там более 2000 – дети) врачи будут принимать в филиале, где созданы такие хорошие условия. А главное, филиал - в шаговой доступности, - поделилась впечатлением в конце поездки Светлана Кривилева.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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