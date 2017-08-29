В конце августа в Ижевске на улице Барышникова, 49, откроется филиал детской поликлиники
Первый заместитель Председателя Госсовета УР (фракция «Единая Россия»), руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева побывала в детской поликлинике на улице Короткова и в филиале, который откроется в конце августа.
— Медицинская помощь станет ближе к людям, - сказала Светлана Петровна. - Сейчас даже с улицы Берша детей возят к врачам на улицу Короткова. Далеко, неудобно.
— Особенно зимой, с санками, - дополняет картину Михаил Шадрин, главный врач городской поликлиники № 5 Минздрава Удмуртской Республики. – И мы решили за счет внебюджетных средств взрослой поликлиники (у детской таких средств нет) открыть филиал детской поликлиники. Дело в том, что существующая – переполнена: вместо 300 детей принимает за день 650.
Чем это оборачивается, мы, посетители, почувствовали: в поликлинике на улице Короткова очень душно.
— Однажды ждали приема, на который записались заранее, 1 час 15 минут, - говорит мама маленького ребенка Ольга Кунгурова.
Едем в филиал, который вот-вот откроет двери для пациентов. Он находится в жилом доме, но внутри помещение поликлиники опрятное, красивое. Есть просторная колясочная. Стены в кабинетах – нежных пастельных цветов, лампы светодиодные, экономные. Светлана Петровна подмечает и другие современные детали: электронная регистратура, электронные весы… Порадовали ее и размеры филиала: словно поликлиника!
Принимать детей здесь будут два доктора: один в первую смену, другой – во вторую. При необходимости, если к филиалу прикрепится особенно много детей, работать с ними будут два доктора в смену. Сейчас предполагают, что филиал станет обслуживать каждого пятого ребенка.
Понравилось, что в филиале и кровь на анализ возьмут, и прививку поставят. Для этого предусмотрено два разных кабинета. Возможно, уже в этом году в филиале будет установлена барокамера. Она предназначена для лечения детей с гипоксией. Сейчас, к сожалению, очень многим новорожденным ставят такой диагноз. Но возраст для лечения с помощью барокамеры неограничен: кислород, что называется, всем показан!
Поликлиника № 5 сама нашла выход, как сделать медицинскую помощь для жителей новых домов более доступной. Но проблема нехватки социальных объектов – поликлиник, детских садов, школ, объектов досуга – характерна для всех строящихся микрорайонов в городах нашей страны.
- На сегодняшний день нет четких федеральных рекомендаций, установок, чтобы новые кварталы строили с социально значимыми объектами. Такой порядок надо менять. На федеральном уровне необходимо принять соответствующий закон, - прокомментировала ситуацию Светлана Петровна.
Депутат Госсовета УР Владимир Нельзин рассказал о том, что республика уже делает в этом направлении:
- В прошлом году Госсовет принял закон, который регламентирует передачу земель под строительство через согласование с Минстроем. Сейчас только в Устиновском районе разворачиваются два таких массовых жилых массива. Думаю, что Правительство совместно с Госсоветом проблему решат в ближайшее время.
Светлана Кривилева отметила, что необходимо уделить внимание и строительству в Устиновском районе поликлиники для взрослых. Тем более что решается и кадровый вопрос.
В тему
В декабре 2016 года Госсовет законодательно закрепил дополнительные меры социальной поддержки врачей и среднего медицинского персонала, работающих в бюджетных учреждениях. Врачу выплачиваются «подъемные» в размере 500 тысяч рублей, медсестре - 300 тысяч рублей.
Главврач поликлиники № 5 Михаил Шадрин надеется, что кадровая проблема в детской поликлинике будет решена: с 1 сентября к работе приступят четыре новых доктора.
- Очень рада, что детей с улицы Берша (из 11 тысяч жителей там более 2000 – дети) врачи будут принимать в филиале, где созданы такие хорошие условия. А главное, филиал - в шаговой доступности, - поделилась впечатлением в конце поездки Светлана Кривилева.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.