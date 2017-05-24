Главная » Общество » В Ижевске остановки общественного транспорта закрепили за предпринимателями и коммунальщиками

В Ижевске остановки общественного транспорта закрепили за предпринимателями и коммунальщиками

23 мая
0

В Ижевске утвержден Реестр остановок транспорта общего пользования.

151749515464864e 02 В Ижевске остановки общественного транспорта закрепили за предпринимателями и коммунальщиками

В Ижевске утвержден Реестр остановок транспорта общего пользования. В него вошли 684 остановки, расположенные на территории города. Теперь их содержание закреплено за конкретными организациями и предпринимателями. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации столицы.

Содержание 156 остановочных навесов, к которым прилегают нестационарные торговые объекты, и 47 посадочных площадок, где земельные участки арендуют предприниматели, обязаны осуществлять собственники торговых объектов. Содержанием 211 навесов и 188 посадочных площадок занимается МУП города Ижевска «Горсервис», 322 посадочных площадки - МУП «ДРЭУ». Эти организации должны вовремя убирать мусор и проводить необходимые ремонтные работы.

В этом году в Ижевске планируется дополнительно установить около 30 новых навесов на остановках общественного транспорта. Список остановок, где будут установлены навесы, размещен на сайте города izh.ru.

Фото: Э.Карипов.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Бизнесмены «Деловой России» озвучили врио главы Удмуртии предложения по развитию региона
24 мая
Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского...
Инвесторы из Санкт-Петербурга заинтересованы в развитии городских парков Ижевска
23 мая
23 мая глава Ижевска Юрий Тюрин встретился с Павлом Тимцом, руководителем компании «Крытые парки аттр...
Руслан Нигматуллин и игроки ФК «Зенит-Ижевск» стали донорами крови
23 мая
После сдачи крови футболисты подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых...
Александр Бречалов: Наша общая задача - наладить партнёрские отношения
23 мая
Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртской торгово-промышленной п...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо