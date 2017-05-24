В Ижевске утвержден Реестр остановок транспорта общего пользования. В него вошли 684 остановки, расположенные на территории города. Теперь их содержание закреплено за конкретными организациями и предпринимателями. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации столицы.
Содержание 156 остановочных навесов, к которым прилегают нестационарные торговые объекты, и 47 посадочных площадок, где земельные участки арендуют предприниматели, обязаны осуществлять собственники торговых объектов. Содержанием 211 навесов и 188 посадочных площадок занимается МУП города Ижевска «Горсервис», 322 посадочных площадки - МУП «ДРЭУ». Эти организации должны вовремя убирать мусор и проводить необходимые ремонтные работы.
В этом году в Ижевске планируется дополнительно установить около 30 новых навесов на остановках общественного транспорта. Список остановок, где будут установлены навесы, размещен на сайте города izh.ru.
Фото: Э.Карипов.
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