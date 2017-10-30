4 ноября с 10.30 до 15.00 часов на Центральной площади и других площадках столицы Удмуртской Республики - города Ижевска пройдут праздничные мероприятия, посвящённые сразу двум знаменательным датам – Дню народного единства и 97-й годовщине государственности Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Праздничные даты отметят широким народным гулянием под общим девизом «Россия объединяет».
Главный акцент праздника – единство и многообразие межнационального народа республики.
Каждый участник независимо от пола, возраста и национальности сможет найти для себя площадку по душе
Гости праздника смогут оценить блюда кухонь народов, проживающих в республике. Удмуртские национальные угощения - перепечи и табани, например, будут испечены прямо на Центральной площади в мобильных печках.
В программе – межнациональный флешмоб «Мы вместе». Участники акции в национальных костюмах вместе со зрителями разучат элементы танцев народов Удмуртии. Завершится флешмоб общим русским хороводом под знаменитую «Барыню».
Флешмоб откроет народные гуляния с песнями и танцами национальных коллективов.
Участников праздничного торжества поздравит Глава Удмуртии Александр Бречалов, известные люди региона, в том числе двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова и трёхкратный чемпион мира Иван Черезов. К ним присоединятся участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, вернувшиеся из Сочи.
В это же время начнут работу тематические площадки.
Среди них - интерактивная фотозона «Народы России», где все желающие смогут сфотографироваться со стилизованными элементами национальных костюмов. Фотографии будут выкладываться в социальные сети, со специальными хештэгами #россияобъединяет #мояУдмуртия #Мывместе
Ждёт участников праздника и семейная игровая площадка «Полосатый рейс». Забеги мам с колясками, мастерклассы по изготовлению световозвращающих элементов напомнят жителям о правилах безопасного передвижению с детскими колясками на дорогах.
Для любителей активного образа жизни будут проведены минифестиваль скандинавской ходьбы, показательные бои в доспехах участников клуба исторической реконструкции, исторический квест «Россия – победитель!».
Хэдлайнером концертной программы станет Анна Сизова (этно-шоу «Красная горка», г. Москва).
Программу мероприятия можно найти на сайте Ижевска.
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