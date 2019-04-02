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В Ижевске определились с датами празднования Дня города

1 апреля
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В этом году мероприятия пройдут с 10 по 12 июня. Свои идеи жители Ижевска могут оставить на специально созданном сайте.

%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c %d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0 В Ижевске определились с датами празднования Дня города

В столице Удмуртии определились с датами проведения Дня города. В этом году праздничные мероприятия в Ижевске пройдут 10, 11 и 12 июня.

Таким образом, День двора и День района жители города отпразднуют в понедельник и вторник, а в среду День России и День города.

– Оттого теплее будет атмосфера на вечерних уютных площадках, которые мы все вместе организуем, - написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «Вконтакте».

Он также отметил, что идеи, которые можно реализовать в рамках празднования Дня города, можно оставить на сайте 259.izh.ru.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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