В столице Удмуртии определились с датами проведения Дня города. В этом году праздничные мероприятия в Ижевске пройдут 10, 11 и 12 июня.
Таким образом, День двора и День района жители города отпразднуют в понедельник и вторник, а в среду День России и День города.
– Оттого теплее будет атмосфера на вечерних уютных площадках, которые мы все вместе организуем, - написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «Вконтакте».
Он также отметил, что идеи, которые можно реализовать в рамках празднования Дня города, можно оставить на сайте 259.izh.ru.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.