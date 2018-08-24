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В Ижевске обжалуют решение ФАС об отмене торгов на благоустройство Центральной площади

24 августа
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Процедура торгов на выполнение работ по благоустройству Центральной площади будет запущена вновь. Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска совместно с Региональным центром закупок УР намерены обжаловать решение УФАС об отмене конкурса по благоустройству площади в суде.

5jskdd xlg8 В Ижевске обжалуют решение ФАС об отмене торгов на благоустройство Центральной площади

14 августа 2018 года в УФАС по УР поступила жалоба на положения аукционной документации по торгам на благоустройство Центральной площади от ООО УП «Самарадортранссигнал» в части установления дополнительных требований к участникам закупки: допуск к СРО и требования к опыту работы подрядчика. Об этом администрации Ижевска сообщил начальник Управления благоустройства и транспорта Александр Килин.

20 августа данная жалоба была удовлетворена УФАС по УР. Основные доводы ведомства сводились к следующему: в пояснительной записке к проектной документации указано, что будет проводиться капитальный ремонт объекта и виды работ, указанные в проекте, относятся к капитальному ремонту.

В свою очередь представители центра закупок УР и МКУ «СбиДХ» в ходе рассмотрения жалобы указали, что проектная документация разработана, в том числе, на работы по капитальному ремонту, однако они запланированы на вторую очередь реализации проекта, а не на первую. Работы же как раз выставлена на торги на первую очередь.

Пресс-служба города также сообщает, что помимо этого заказчиком представлена судебная практика 2015 года по подобному случаю, когда решением Арбитражного суда требование о допуске СРО при выполнении работ по благоустройству сквера у Администрации города Ижевска было принято незаконным. Однако данные доводы Управлением ФАС по УР во внимание приняты не были.

В настоящее время в конкурсную документацию вносятся изменения, аукцион будет объявлен повторно.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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