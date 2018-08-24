14 августа 2018 года в УФАС по УР поступила жалоба на положения аукционной документации по торгам на благоустройство Центральной площади от ООО УП «Самарадортранссигнал» в части установления дополнительных требований к участникам закупки: допуск к СРО и требования к опыту работы подрядчика. Об этом администрации Ижевска сообщил начальник Управления благоустройства и транспорта Александр Килин.
20 августа данная жалоба была удовлетворена УФАС по УР. Основные доводы ведомства сводились к следующему: в пояснительной записке к проектной документации указано, что будет проводиться капитальный ремонт объекта и виды работ, указанные в проекте, относятся к капитальному ремонту.
В свою очередь представители центра закупок УР и МКУ «СбиДХ» в ходе рассмотрения жалобы указали, что проектная документация разработана, в том числе, на работы по капитальному ремонту, однако они запланированы на вторую очередь реализации проекта, а не на первую. Работы же как раз выставлена на торги на первую очередь.
Пресс-служба города также сообщает, что помимо этого заказчиком представлена судебная практика 2015 года по подобному случаю, когда решением Арбитражного суда требование о допуске СРО при выполнении работ по благоустройству сквера у Администрации города Ижевска было принято незаконным. Однако данные доводы Управлением ФАС по УР во внимание приняты не были.
В настоящее время в конкурсную документацию вносятся изменения, аукцион будет объявлен повторно.
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