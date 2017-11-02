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В Ижевске обсудили законопроект по учету и регистрации домашних и бездомных животных

2 ноября
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В круглом столе, который прошел в городском зоопарке, принял участие депутат от Удмуртии в Госдуме РФ Александр Василенко

E8b6af0d1202e906707c2b971f163d33 (1) %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В Ижевске обсудили законопроект по учету и регистрации домашних и бездомных животных

В работе круглого стола также приняли участие представители руководства республики, специалисты-зоологи, заинтересованные лица, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия".

Александр Василенко сообщил, что закон рассматривается различными инстанциями уже не первый год. Есть ряд моментов, которые необходимо обсудить и со специалистами, и с широкой общественностью.

– Впервые задумали собрать такой закон, чтобы каждый мог найти свою страничку и прочитать, как быть. Поначалу нам казалось очень просто – надо бороться с собаками, которые гуляют по улице. Здесь были точки зрения разные. И это казалось единственной проблемой. Когда же стали обсуждать, мы увидели животных, которые содержатся в цирках, зоопарках, живущих в домах. А они не такие агрессивные, - пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что законопроект в настоящий момент в целом сверстан с существующими поправками. Он предложил участникам круглого стола высказать мнения по поводу этого документа.

Директор Ижевского зоопарка Светлана Малышева выразила обеспокоенность проблемой контактных зверинцев.

– Когда обращаются дети, которых укусили или поцарапали, которые получили психическую травму, то всегда говорят, что произошло это в зоопарке. То есть здесь с нами ассоциация и это негативно влияет на наш имидж, - сказала Светлана Малышева.

Она также пояснила, что условия, которые есть в стационарных зоопарках невозможно соблюсти в случае с контактными зверинцами. Светлана Малышева сообщила, что в Европе, например, ничего подобного нет. Она также добавила, что контактные зоопарки не могут соответствовать требованиям санитарных и ветеринарных норм. Здесь нужно, по мнению директора, решать вопрос на федеральном уровне.

Еще одна проблема, которую подняла Светлана Малышева, касалась животных, которых приносят или подкидывают в Ижевский зоопарк. Как регулировать этот процесс, пока не ясно. Она привела в пример Германию, где любой владелец домашнего питомца обязан иметь средства на его содержание и платить соответствующий налог.

Александр Василенко сказал, что законодатели этот вопрос намерены урегулировать.

– Проблема учета, проблема чипирования, по ней споры шли. Вначале предлагали делать это только в отношении особо опасных животных. Сейчас точка зрения – надо всех учитывать. Это сложно, но учет – это самое главное. Такой учет будет вводиться, - заверил он.

Александр Василенко также добавил, что с налоговиками обсуждается сбор за содержание домашних животных. Есть вероятность, что он будет поступать в местные бюджеты и расходоваться целевым образом.

Участники круглого стола подняли целый ряд проблем, задали немало вопросов, поделились идеями.

Александр Василенко сказал, что готов к диалогу и ждет предложений от всех, кто заинтересован в решении проблемы.

– Ждать больше нельзя, надо закон принимать. Любые ваши предложения – буду благодарен, если вы их пришлете. Почитаем, посмотрим. Закон примем, а потом вместе будем совершенствовать, - сказал он.

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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