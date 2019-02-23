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В Ижевске обсудили вопрос повышения качества защиты детей.

18 февраля
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13 февраля в Ижевске состоялся правозащитный семинар—встреча «Партнёрство — путь к повышению качества защиты прав детей». Встречу организовала Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив» (председатель Александр Радевич) в партнёрстве с Министерством социальной политики и труда Удмуртии.

%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0 %d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9 В Ижевске обсудили вопрос повышения качества защиты детей.

В семинаре участвовали общественные детские правозащитники, руководители, юристы, специалисты бюджетных учреждений, активисты социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), оказывающие юридическую, правозащитную и просветительскую помощь детям, семьям и гражданам в случае нарушения прав детей.

Один из участников встречи председатель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов, отметил важность проведения такого рода правозащитных образовательных мероприятий: — Права ребёнка неотъемлемы от его личности, речь идёт об естественных правах, о базовых потребностях, которые, казалось бы, очевидны для всякого цивилизованного человека. В то же и в России, и во всём мире отчетливо прослеживается тенденция к профессионализации правозащитной и юридической деятельности. Усложняются общественные отношения, растёт массив законодательства, увеличивается число институтов, органов, организаций, от работы которых зависит реализация прав ребёнка. Именно поэтому сегодняшняя встреча, направленная на повышение профессионального уровня её участников, является важным событием для правозащитного сообщества Удмуртии.

Наша справка.

Семинар—встреча «Партнёрство — путь к повышению качества защиты прав детей» прошёл в рамках проекта «Защита прав детей: партнерство, правовое просвещение, юридическая и правозащитная помощь», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В качестве эксперта встречи выступил Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член Координационного Совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации (Москва).

Ведущая встречи: Ольга Пишкова, детский правозащитник, член Совета Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив», член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике (Ижевск).

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