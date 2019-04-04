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В Ижевске обсудили план празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова

4 апреля
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На данный момент документ содержит около 90 пунктов, которые будут реализованы в течение года.

%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd В Ижевске обсудили план празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова

Очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова прошло под руководством первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина.

Заместитель председателя правительства заслушал предложения участников собрания по внесению в республиканский план дополнительных мероприятий. На данный момент документ содержит около 90 пунктов, которые будут реализованы в течение года.

С инициативой по организации и оформлению тематической зоны, посвященной 100-летию со дня рождения Калашникова на Московской Международной выставке «Точные измерения – основа качества и безопасности 2019» выступил директор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Яков Крымский.

«Выставка пройдёт в Москве в период с 15 по 17 мая. Организаторами являются Минпромторг России и Росстандарт. Мы выставляем макеты продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса республики, с которыми сотрудничает наш центр, это, в первую очередь, «Концерн Калашников», завод «Купол», «Воткинский завод». Хотим сделать соответствующую символику на стендах в рамках 100-летия Калашникова», - сообщил Яков Крымский.

Участники мероприятия рассмотрели возможность приглашения на празднование «Дня оружейника» руководства Постоянной международной комиссии (ПМК) «Брюссельской конвенции». Как отметил Яков Крымский, «Брюссельская конвенция» является авторитетной Международной организацией в области производства и испытаний гражданского и служебного оружия. «Россия присоединилась к этой конвенции в 1994 году. Инициатором непосредственно выступил Михаил Тимофеевич Калашников. Мы как второй в России государственный испытательный центр оружия постоянно участвуем в заседаниях этой комиссии, и руководство организации хорошо знает республиканских производителей оружия. Руководство ПМК были с визитом в Ижевске 10 лет назад. Они с удовольствием согласились бы посетить Удмуртию в рамках форума «День Оружейника». Было бы полезно провести встречу представителей ПМК с производителями стрелкового оружия. Мы готовы все организационные вопросы взять на себя», - отметил Яков Крымский. Обе инициативы были поддержаны Правительством Удмуртской Республики.

В ходе собрания было принято решение включить в План празднования 100-летия следующие события: Фестиваль удмуртской культуры «Гербер» в июле – августе 2019 года; «Паралимпийский урок».

Отдельное внимание оргкомитет уделили вопросам строительства и реконструкции значимых объектов, в числе которых Сквер имени М.Т. Калашникова. «У нас ведётся совместная работа с администрацией города Ижевска. Специальная комиссия присвоила официальное название. Финансовые средства на благоустройство сквера предусмотрены как в университете, так и по линии муниципалитета. Объект будет сдан в срок, в ноябре 2019 года», - рассказал о ходе работ Александр Ушаков, проректор по социальному развитию и воспитательной работе ИжГТУ.

О ходе реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода и подготовки заявки для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу рассказал первый вице-премьер Удмуртии.

«Мы проводили на прошлой неделе презентацию двух вариантов реконструкции башни. Оба предложения находятся в работе у Агентства по государственной охране объектов культурного наследия. Генеральная линия – мы должны 19 сентября в рамках визита Президента России презентовать один из двух этих вариантов для принятия решений о дальнейшем финансировании объекта. Он достаточно капиталоёмкий – требуется значительная сумма для его реконструкции», - рассказал Свинин.

По итогам совещания первый вице-премьер акцентировал внимание участников на необходимости ускорить работу в части реализации мероприятий, заявленных в план 100-летия. Отметим, что в период с апреля по май в Удмуртии в рамках реализации плана пройдут следующие мероприятия: С 24 апреля по 12 мая - Открытие выставки «Легендарный Калашников» на базе Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника С 23 по 24 апреля - Международная конференция EQ-2019 «Качество образования»

С 7 по 10 мая - XVI Международный легкоатлетический пробег студентов «Брест – Минск – Ижевск».

(по материалам пресс-службы главы и правительства Удмуртии)

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