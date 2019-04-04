Пригласительный билет. Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....

Акция «Сирийский перелом» пройдет в столице Удмуртии 11 апреля **Жители Ижевска смогут увидеть трофейную технику, которая была захвачена у террористов, в ходе боев ...

Одну из улиц Ижевска могут назвать именем заслуженного строителя РСФСР Виктора Пескишева С такой инициативой к главе столицы Удмуртии обратился спикер республиканского Госсовета, которого по...