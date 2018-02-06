Сегодня, 5 февраля, состоялась торжественная церемония передача спецтехники. В мероприятии принял участие Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Новая техника будет использоваться, прежде всего, для уборки пешеходных зон, тротуаров и остановочных комплексов. Ижевск многое сделал этой зимой, чтобы систематизировать, улучшить работу по уборке снега. Приняты важные организационные решения. Но не хватает техники. И, несмотря на жёсткий бюджет, республика помогает местной власти в этом вопросе.
«Новая техника приобретена по распоряжению Главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова. Это очень своевременное решение, чтобы оснастить дорожное предприятие города Ижевска не только крупной техникой, которая уже в наличии есть, но и малогабаритной, для того чтобы помимо магистральных дорог обеспечить чистоту и уборку на тротуарах и остановочных комплексах, там, где порой техника не может добраться в силу своих габаритов. Вот эти пять маленьких тракторов и три крупных, мы уверены, послужат благому делу – содержанию улиц города в чистоте и порядке. Для бюджета республики приобретение новой техники обошлось в 8 миллионов рублей. С учётом того, что сейчас контракты заключены не на один год, это даёт возможность подрядным организациям обновлять технику за свой счёт. Если у нас появятся возможности приобретать новую технику за счёт бюджетных средств, то мы будем такие акции продолжать и дальше, и обновлять спецтехнику не только по городу Ижевску», - резюмировал Председатель правительства Ярослав Семенов.
«Город очень рад такому подарку. Руководство республики услышало просьбу нового директора нашего предприятия «ДРЭУ», поддержало и сделало такой хороший подарок. И самое главное – мы уверены, что новая техника попадёт в надёжные руки. Оно занимается серьёзно модернизацией, добавляет обороты. Техника будет эффективно использоваться. Сегодня я проводил заседание городского штаба с приглашением представителей частных подрядчиков, которые работают с МУП «ДРЭУ». Они все заявили, что либо приобретают, либо заказывают дополнительную новую технику за свой счёт в рамках исполнения долгосрочных контрактов», отметил исполняющий обязанности первого заместителя главы города Ижевска Сергей Задорожный.
Руководитель муниципального унитарного предприятия города Ижевска «ДРЭУ» Алексей Краснопёров сообщил, что в зоне ответственности предприятия – около 1000 квадратных метров тротуаров. В целом вопрос обновления парка техники для предприятия сегодня очень актуален. Всего на МУП «ДРЭУ» для зимнего содержания задействованы 150 единиц техники. 90% машин – в эксплуатации более 10 лет, что превышает нормативный срок амортизации. До сегодняшнего дня в распоряжении предприятия имелось всего 6 единиц специализированной техники для очистки тротуаров. По мнению Алексея Краснопёрова, обновление парка спецтехники позволит обеспечить качественное содержание дорог и тротуаров, своевременную их расчистку, особенно в период снегопадов.
Напомним, сегодня на аппаратном совещании Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что с очисткой улиц от снега в новогодние праздники город не справился.
«Ситуацию переломили, но мы всё лето готовились к зиме. Мы общались с потенциальными исполнителями - подрядчиками, компаниями. Все клялись, что будет чистота и порядок. Мы обеспечили финансирование, но декабрь и новогодние праздники город провалил. Давайте честно. Это о чём говорит? Об отношении. В последнее время ситуация по уборке снега стала меняться. Давайте этот темп, который вы (обратился к и.о. первого заместителя главы города Ижевска С.П. Задорожному – ред.) взяли, и ту организацию, которую сейчас обеспечили, чтобы вы не снижали. Я хочу обратить внимание глав муниципальных районов и городских округов. Первая неделя за всю зиму, когда мне не поступало ни одного сообщения о том, что не убирается снег. До этого был вал. Почему? Организованная работа в соответствии с договорённостью – раз. Второе – открытость для общественного контроля. На все обращения граждан реагируем. Сергей Павлович, не расслабляемся, продолжаем работать в таком же формате», - заявил Александр Бречалов.
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