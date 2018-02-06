Жители Удмуртии перешли на онлайн-общение 5 февраля 2018 года. За прошлый год жители Удмуртии загрузили из интернета объём информации, сопостав...

Ответственность укрепляет доверие 24 января состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Удмуртской Республике, на котором были под...

Код доступа к благоприятной городской среде В Ижевске начинается реализация проекта, который очистит улицы от визуального мусора....