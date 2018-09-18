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В Ижевске объявили новый конкурс на пост главы города

18 сентября
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Конкурс по подбору кандидатур на пост главы Ижевска начнётся 15 октября. Эту дату утвердили на 27-й сессии Городской думы во вторник, 18 сентября.

I4zqjpj3898 В Ижевске объявили новый конкурс на пост главы города

Документы от кандидатов, участвующих в конкурсе, будут приниматься с 24 сентября по 3 октября 2018 года. Свои программы (концепцию) развития муниципального образования либо программу действий в качестве Главы Ижевска конкурсанты должны предоставить не позднее 8 октября.

Как и во время первого конкурса, в результате которого депутаты не смогли выбрать нового главу города, конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных ими документов и результатов собеседования.

Решением Городской думы были внесены изменения в состав конкурсной комиссии. Депутат Константин Котов на основании личного заявления выведен из состава комиссии. Вместо него в комиссию включена Фания Федорова, заместитель председателя Городской думы Ижевска. Напомним, что конкурсная комиссия состоит из 12 человек: 6 представителей главы Удмуртии и 6 депутатов Гордумы.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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