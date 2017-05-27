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В Ижевске наградили победителей конкурса социальных инициатив

27 мая
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Глава города Ижевска Юрий Тюрин: «Только вместе мы сделаем наш город по-настоящему столичным»

R В Ижевске наградили победителей конкурса социальных инициатив

26 мая в актовом зале городской думы Ижевска наградили победителей городского конкурса инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, в этом году конкурс проводился по трем номинациям: «Лучший старт», «Лучший проект», «Лучшая акция». Всего было подано 23 заявки.

«Каждый участник заслуживает признания, потому что участвовать в конкурсе, проявить свою инициативу, вкладывать силы, энергию, знания, желание непросто. Но интерес к конкурсу свидетельствует о том, что наше городское общество живет, действует, движется вперед, - сказал в приветственном слове глава Ижевска Юрий Тюрин. - Важно, что общественники продвигают социальные инициативы, направленные на оказание помощи ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, на патриотическое воспитание молодежи». Юрий Тюрин поблагодарил всех участников конкурса за активность и подчеркнул, что «только вместе мы сделаем наш город по-настоящему столичным».

«Нашей общей командой мы сможем привлечь еще больше молодежи и неравнодушных ижевчан для создания комфортной городской среды, чтобы всем хотелось жить в нашем Ижевске», - подчеркнул председатель городской Думы Ижевска Олег Гарин.

Председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова поздравила победителей и лауреатов, поблагодарила руководство города за подготовку и проведение этого конкурса.

Лауреатом конкурса стал проект Центра помощи детям-инвалидам по слуху «Слушарики». Директор центра Лариса Чиркова отметила: «Очень приятно получать признание общественности. Мы участвовали в конкурсе второй раз, в прошлом году наш проект был признан победителем. Участие в этом конкурсе дает возможность НКО стать узнаваемыми в городе».

Полный список победителей опубликован на сайте Ижевска.

Фото: izh.ru

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