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В Ижевске наградили победителей конкурса детского рисунка «Мой дом – моя крепость!»

9 ноября
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Главный приз - планшет - вручили юному художнику Ольге Лазаревой из Сарапула

14 В Ижевске наградили победителей конкурса детского рисунка «Мой дом – моя крепость!»

4 ноября возле правительства Удмуртии на сцене у Ротонды прошло награждение победителей конкурса детского рисунка «Мой дом – моя крепость!», организованного Фондом капитального ремонта республики.

География призеров конкурса обширна, и за дипломами и подарками приехали дети с Ижевска, Сарапула, Воткинска, Камбарки, Дебесского, Якшур-Бодьинского, Игринского, Увинского, Сарапульского районов, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Удмуртии.

Руководство Фонда Алексей Горбунов, Андрей Смирнов, Денис Домов вручили юным художникам дипломы и ценные подарки от спонсоров. Заместитель директора филиала ВСК в Удмуртии Константин Бессолицын подарил главный приз абсолютному победителю конкурса Лазаревой Ольге с г. Сарапула – планшет. Алексей Горбунов: «Дебют проведения конкурса удался, мы и в дальнейшем планируем проводить подобную работу с населением, потому что бережное отношение к своему дому воспитывается с детства».

Напомним, что победители и призеры конкурса были определены в пяти возрастных группах: 2-4 года, 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, а также выявлены победители в номинациях определенной тематики, остальные все художники получили сертификаты участника.

Региональный оператор капитального ремонта в Удмуртии выражает благодарность за поддержку в проведении конкурса спонсорам за предоставление подарков для детей филиалу СОАО «ВСК», ООО «Оникс-строй» и дисконт «ФАВОРИТ». Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республике благодарит за предоставленную возможность наградить детей на сцене в День народного единства.

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