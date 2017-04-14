13 апреля в Доме дружбы народов чествовали победителей и лауреатов республиканского конкурса «Бренд Удмуртии-2016».
Это престижное мероприятие в сфере маркетинга уже в четырнадцатый раз было проведено региональным Министерством промышленности и торговли при поддержке Правительства Удмуртии. В торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Бренд Удмуртии - 2016» принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Виктор Савельев.
«Бренд Удмуртии - 2016» включил 8 категорий - «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товаропроизводители», «Предприятия торговли», «Услуги индустрии питания», «Услуги гостиниц», «Бытовые услуги», «Культурно-досуговая деятельность».
Расширился список номинаций конкурса, теперь их три: помимо традиционных «Репутация и доверие» и «Новое имя», перечень был дополнен номинацией «Народный выбор». Победитель конкурса в новой номинации определился путём онлайн голосования, в котором приняли участие более 12 тысяч жителей Удмуртии.
По информации Минпромторга, ежегодно количество участников конкурса увеличивается. Если в 2013 году участвовало 23 предприятия, в основном пищевой и перерабатывающей отрасли, то в 2016 году в два раза больше – 46 предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей, легкой промышленности, образования, торговли, общественного питания, сферы услуг, гостиничного хозяйства, средств массовой информации, досуга и отдыха. Безусловно, этому поспособствовало и расширение перечня номинаций, что позволило еще большему количеству предприятий Удмуртии заявить о высоком качестве своей продукции.
Победителями конкурса признаны бренды 32 предприятий, в том числе ООО «Можгасыр», ООО «Заря», ОАО «Воткинская промышленная компания», ООО «Домашиний гастроном», ООО «Торговый дом Воткинского пивзавода», ЗАО «Сактон», ОАО «НИТИ «Прогресс», ЗАО «Шаркан-трикотаж», БУЗ УР «Санаторий «Малышок» и другие.
Приветствуя участников, лауреатов и дипломантов конкурса от имени временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии, регионального кабинета министров и от себя лично, Виктор Савельев, в частности, сказал: «Мне очень приятно быть сегодня с вами, на этом замечательном мероприятии. Почему оно замечательное? Потому что ту продукцию, которую производите вы, замечают все. Она становится постепенно брендом Удмуртии. Сегодня все знают, что нашу республику представляют такие супербренды, как продукция «Концерна Калашников», автомобиль «Лада Веста» и многие другие, которые дальше можно перечислять. Я думаю, что к этому надо стремиться, и начинать надо у себя. Сначала надо стать настоящим брендом нашей республики, а дальше двигаться уже на все просторы России и вселенной. То, что мы посмотрели перед торжественной церемонией награждения в фойе на выставке, это действительно достойная продукция, которая сегодня востребована. Я понимаю, что это небольшая часть ассортимента продукции, производимой в Удмуртии, что производители переживают не лучшие времена. Уверен, что это временное явление, у наших товаропроизводителей есть уникальная возможность развиваться и представить свою продукцию не только на удмуртском и российском рынке, но и за рубежом. На достигнутом останавливаться не нужно, нужно развиваться - идти дальше, производить качественную продукцию. Желаю удачи и дальнейших успехов всем вам в вашем благородном деле. Я надеюсь, что все награды найдут сегодня своих героев».
В торжественной церемонии награждения также принял участие и выступил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Владимир Разумков.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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