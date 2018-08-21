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В Ижевске начнёт работу Республиканский салон образования

17 августа
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В Ижевске 24 августа откроется Республиканский салон образования «УТРО: Удмуртия -Территория Развития Образования». Об этом сообщила пресс-служба города.

0 mediagal 99904 1 В Ижевске начнёт работу Республиканский салон образования

Одной из площадкой салона станет «Дошкольное образование», которую организует Управление дошкольного образования и воспитания Администрации Ижевска совместно со специалистами Информационно-методического центра «Альтернатива». На этой площадке презентуют опыт работы педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Кроме этого, на базе Информационно-методического центра «Альтернатива» будут работать стратегические сессии по темам: «Современное ДОУ: составляющие успеха»; «Этнокультурное воспитание: традиции и инновации»; «Как привлечь родителей в образовательный процесс»; «Мастер-класс «Инклюзивная мастерская».

Педагогические работники и руководители образовательных учреждений Ижевска смогут принять участие в открытом интерактивном образовательном пространстве «Калейдоскоп педагогических идей».

Фото: izh.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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