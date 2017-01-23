Город в белом
Передышка, которую дала небесная канцелярия коммунальным службам столицы Удмуртии, похоже, закончилась. По прогнозам синоптиков, во второй половине недели республику накроет обширный циклон - температура воздуха начнет повышаться, а в пятницу и субботу в Ижевске вновь начнутся снегопады и метели. Готов ли город противостоять снежной стихии, рассказали в администрации.
Замело
– Зима в этом году непростая, - сетует начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Сергей Кабанов. – По данным Гидрометцентра, с 1 ноября в городе выпало 59 см снега (при норме 33 см). Превышение нормы осадков составляет 180 процентов. Всего за это время с улиц Ижевска вывезено более 77,5 тыс. тонн снега. Это примерно половина того объема, который может принять снегоприемный пункт на ул. Пойма.
Избежать снежного коллапса все же удалось, но для этого администрации пришлось мобилизовать все силы. Ежедневно на улицы города выходило более 12 единиц спецтехники. Уборка снега на объектах улично-дорожной сети осуществлялась в круглосуточном режиме. Чистили не только магистральные дороги, но и межквартальные проезды, заезды к придомовым территориям и тротуары. Были задействованы все коммунальные и экстренные службы. Координировал работу специально созданный штаб, которым руководил глава Ижевска Юрий Тюрин.
– Мы собирались каждое утро и буквально «в ручном режиме» решали все вопросы и проблемы, которые возникали. В работе штаба принимали участие главы всех районов, сотрудники ГИБДД и муниципальной милиции, поэтому все вопросы решались оперативно, - сказал Юрий Тюрин.
С задачей справились
Эти усилия, по словам главного инженера службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Фирдауса Харисова, не прошли даром. С 31 декабря по 11 января с улиц города было вывезено 8 415 тонн снега, для этого выполнено 1 009 рейсов, расчищено от снега 754 зоны пешеходных переходов, 114 остановочных комплексов, на дороги высыпано 3 900 тонн песчано-солевой смеси.
– За прошедшие праздники в городе не зафиксировано ни одной аварийной остановки общественного транспорта. Было несколько заявок от ИПОПАТ и ИжГЭТ о расчистке подъезда к остановкам и самих остановочных комплексов, но они быстро выполнялись. Каждый день с 31 декабря по 8 января инженеры технического надзора совместно с представителями районных администраций совершали объезды города. Все выявленные замечания исправлялись в течение суток. Снег с улиц вывозился в районе центрального квадрата, а также с треугольников видимости на перекрестках, рядом с пешеходными переходами. Сейчас снегоуборочные работы продолжаются. В связи с этим у меня большая просьба к горожанам не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на обочинах дорог, возле запрещающих знаков, особенно в ночное время, - сказал Фирдаус Харисов.
Парковка запрещена
Однако только увещеваниями власти Ижевска не ограничились.
– Были праздники, люди отдыхали и оставляли свои автомобили на проезжей части дорог и дворов. Это затрудняло проезд коммунальной техники, чтобы провести качественную уборку. Поэтому в новогодние праздники Управлением благоустройства был издан приказ по установке временных дорожных знаков «Парковка запрещена», «Время действия с 22.00 до 8.00», в него вошло 15 улиц. Дорожники заблаговременно вывешивали знаки, если же машины с проезжей части не убирали, вызывали сотрудников ГИБДД, и они уже находили владельцев и работали с ними, - рассказал Сергей Кабанов.
Эта практика себя оправдала, поэтому ее решили распространить на весь город. 10 января глава Ижевска Юрий Тюрин подписал постановление об установке временных дорожных знаков «Парковка запрещена», «Время действия с 22.00 до 6.00» и «Работает эвакуатор» на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Оно вступает в силу через 20 дней.
– Всего в постановление включено более 2 тысяч улиц и межквартальных проездов, но это не значит, что одновременно на всех появятся запрещающие парковку дорожные знаки, - пояснил Кабанов. - Дорожники будут ежедневно выбирать те проблемные участки дорог, которые необходимо экстренно очистить. На них за четыре часа до начала работ будут выставлять дорожные знаки. То есть автомобилисты будут предупреждены, что парковать машины в этих местах нельзя. Если они это предупреждение проигнорируют, дорожные службы и ГИБДД смогут эвакуировать автомобили и привлекать водителей к административной ответственности. Действовать эти ограничения будут с 1 ноября по 15 апреля.
Не крайние меры
Следить за порядком в городе помогали и сотрудники муниципальной милиции. Как рассказал начальник управления Рустам Маликов, во время новогодних праздников «милиционеры» проверили состояние более 1100 придомовых территорий, 650 межквартальных проездов, а также территорий торговых центров и социальных объектов. Было выявлено 106 нарушений на придомовых территориях, 150 - на межквартальных проездах. Все они в основном связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи.
Работу управляющих компаний и ТСЖ по уборке территорий дворов жилых домов от снега, ликвидации наледи на кровлях многоэтажных домов в новогодние каникулы проверяли и районные администрации. Всего были проверены более 3 тыс. придомовых территорий, выявлены 737 нарушений, из них 44 нарушения - повторно.
По итогам этой работы городские «милиционеры» открыли 69 административных производств о нарушении Правил благоустройства в отношении управляющих компаний. Штрафы небольшие: для физических лиц - от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических - от 15 до 80 тыс. рублей. Но и их «милиционеры» стараются не выписывать.
– Цель проводимой работы - не выявить нарушение и наказать виновного, а подсказать предприятиям и организациям, управляющим компаниям, что нужно исправить на их территории, как устранить недостатки. Крайние меры - привлечение к административной ответственности - принимаются только в случае выявления повторных нарушений, если организация не реагирует на наши обращения, - подчеркнул Рустам Маликов.
Адекватная реакция
Впрочем, без ЧП не обошлось. Сильные снегопады стали причиной обрушения кровли в жилом доме в городке Металлургов в рождественскую ночь, оставив жителей без тепла в 25-градусный мороз.
Напомним, инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ, 49, в ночь с 7 на 8 декабря. Из-за обрушения кровли в доме была повреждена система отопления. Почти на 12 часов жители 10 квартир оставались без тепла. Кроме того, сломанная несущая балка кровли повредила три стояка, в результате шесть квартир были затоплены. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
По словам Сергея Кабанова, и здесь администрация приняла необходимые меры. В частности, сразу после инцидента направили во все управляющие компании и ТСЖ телефонограммы о необходимости срочно очистить крыши от снега и наледи, и сегодня составлен график уборки крыш жилых домов. При этом он напомнил, что вся ответственность за неубранные от снега кровли и свисающие сосульки лежит на ТСЖ и УК. Представители администрации могут разве что проинспектировать и наказать нерадивых коммунальщиков.
– В четверг мы объехали территорию Октябрьского района на предмет очистки кровель от снега и наледи, - рассказал Сергей Кабанов. - Особое внимание уделяли домам с двухскатной кровлей. С нами выезжал жилинспектор. Могу сказать, что кровли всех домов, которые мы объехали, очищены от снега и сосулек. Управляющие компании достаточно адекватно подходят к выполнению своих обязанностей по содержанию домов и придомовых территорий.
В администрации заверили, что и дальше будут контролировать работу управляющих компаний.
– Сегодня в каждом районе города, при каждой администрации работает штаб по благоустройству. Заседания проходят ежедневно. Туда приглашаются все управляющие компании, в том числе рассматриваются вопросы очистки кровель от снега и наледи. Если коммунальщики не устраняют замечания, материалы передаются в Управление муниципальной милиции, - сказал начальник управления.
Между тем
Сейчас в пострадавшем доме уже начались восстановительные работы. Обязанность по их выполнению возложена на управляющую компанию, так как именно она ответственна за техническое состояние дома.
– Когда управляющая компания берется работать с «пожилым» домом, она должна просчитывать все риски, - считает главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов. – Сейчас компания терпит убытки: ей надо было экстренно организовывать ремонт системы отопления, затем восстанавливать конструкции дома, а также возмещать убытки жильцам. При этом мы еще оштрафуем ее за ненадлежащее содержание дома. В Миэнерго УР заявили: все работы по восстановлению многоэтажки должны быть выполнены в короткий срок - до трех недель. Контроль за выполнением работ и выплату компенсаций жильцам возложен на городскую администрацию. А чтобы больше такого не повторялось, 9 января Госжилинспекция УР начала в республике масштабную проверку качества очистки крыш и козырьков жилых домов от снега и сосулек, которую планируют завершить до 20 января.
– У нас появляется новый вид проверки, который мы уже разработали, утвердили и довели до инспекторов - это проверка толщины снежного покрова на крышах. Она не должна превышать 30 сантиметров. Это тот норматив, который сегодня рекомендован законодательством. Провести эти замеры возможно только при содействии специалистов управляющей компании, поэтому все УК о предстоящих посещениях инспекторов предупреждаются заранее. Сейчас такие проверки начаты по всей республике, - сказал Марат Исмагилов.
За каждое выявленное нарушение управляющая компания будет нести административную ответственность. Штрафы серьезные - от 250 тысяч рублей для УК и от 40 тысяч для ТСЖ.
Фото: susanin.udm.ru
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