Главная » В Ижевске начались торжества, посвященные Дню Победы

В Ижевске начались торжества, посвященные Дню Победы

2 мая
0
0 mediagal 71191 1 В Ижевске начались торжества, посвященные Дню Победы

Сегодня в ДК «Железнодорожник» городской клуб «Ижевский ветеран» провел торжественное мероприятие, посвященное 72й годовщине Великой Победы.

С ветеранами войны и труда встретились глава Ижевска Юрий Тюрин, депутаты Госсовета Удмуртии Наиль Мухамедзянов и Олег Караваев, писатель, историк Николай Кузнецов.

Приветствуя ветеранов, глава Ижевска Юрий Тюрин отметил: «Мы собрались здесь в канун святого праздника, который нам всем близок и понятен, несмотря на то, что в зале присутствуют и люди, которые родились после войны, представители нашего поколения. Но мы воспитаны фронтовиками, наши родители были участниками Великой Отечественной войны. Когда мы достигли зрелого возраста и пошли работать, на предприятиях нас встречали наши старшие товарищи с орденскими планками и с особым взглядом на жизнь. Это люди, которые самоотверженно отстояли нашу Родину в боях, пришли после войны трудиться на заводе и создали те ценности, которые у нас есть сейчас».

Поэтому так важно, по мнению главы Ижевска, сохранить и передать будущим поколениям память об этих людях. Юрий Тюрин рассказал, что муниципальные власти провели акцию по сбору военных фотографий: портретов ветеранов - современных и военного времени, изображений ижевчан - тружеников тыла, фотографий, присланных домой с фронта. Сегодня от горожан уже получено более 200 фотоснимков, накануне 9 мая их увидят все жители столицы Удмуртии.

По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска

Фото: izh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо