Сегодня в ДК «Железнодорожник» городской клуб «Ижевский ветеран» провел торжественное мероприятие, посвященное 72й годовщине Великой Победы.
С ветеранами войны и труда встретились глава Ижевска Юрий Тюрин, депутаты Госсовета Удмуртии Наиль Мухамедзянов и Олег Караваев, писатель, историк Николай Кузнецов.
Приветствуя ветеранов, глава Ижевска Юрий Тюрин отметил: «Мы собрались здесь в канун святого праздника, который нам всем близок и понятен, несмотря на то, что в зале присутствуют и люди, которые родились после войны, представители нашего поколения. Но мы воспитаны фронтовиками, наши родители были участниками Великой Отечественной войны. Когда мы достигли зрелого возраста и пошли работать, на предприятиях нас встречали наши старшие товарищи с орденскими планками и с особым взглядом на жизнь. Это люди, которые самоотверженно отстояли нашу Родину в боях, пришли после войны трудиться на заводе и создали те ценности, которые у нас есть сейчас».
Поэтому так важно, по мнению главы Ижевска, сохранить и передать будущим поколениям память об этих людях. Юрий Тюрин рассказал, что муниципальные власти провели акцию по сбору военных фотографий: портретов ветеранов - современных и военного времени, изображений ижевчан - тружеников тыла, фотографий, присланных домой с фронта. Сегодня от горожан уже получено более 200 фотоснимков, накануне 9 мая их увидят все жители столицы Удмуртии.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска
Фото: izh.ru
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