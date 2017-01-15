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В Ижевске начали продавать товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга»

13 января
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A1352715ba293e2c45ce392a56ec8db9 В Ижевске начали продавать товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга»

В Ижевске в продажу поступил товар со сгоревшего в ноябре склада «Ижтрейдинга». Консервы в обгоревших жестяных банках, соки, рыбу и вино продают по фиксированной цене в 30 рублей, сообщает ИА «Сусанин».

Как рассказал корреспонденту информагентства директор по финансам и экономике торговой группы «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников, поступившие на прилавок продукты, абсолютно безопасны.

«Во-первых, этот товар идет отдельно. Он идет с уценкой с указанием причины. То есть там повреждение упаковки и тот товар, который продается, он не подвергался никакому термическому воздействию. С обычным товаром они не смешаны, они безопасны. Здесь мы открыто говорим, что упаковка товара пострадала и потребитель в праве выбирать нужен ему такой товар или нет. Безопасность и открытость мы обеспечиваем», - рассказал Дмитрий Мельников.

По его словам, если какие-то вопросы возникают у покупателя, то «с возвратом никаких проблем не возникает». «Но таких случаев, насколько я знаю, с уцененным товаром не было», - заключил Мельников.

Фото: susanin.udm.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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