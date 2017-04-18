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В Ижевске началась межведомственная операция «Дети России»

18 апреля
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1479297502general pages 16 november 2016 i42910 v balashove zaderjan nesov В Ижевске началась межведомственная операция «Дети России»

Оперативно-профилактическая операция «Дети России» проводится в два этапа: с 17 по 26 апреля и с 13 ноября по 22 ноября 2017 года.

Цель операции - предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также повышение уровня их информированности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством России за их незаконный оборот.

На объектах авиа и железнодорожного транспорта пройдут проверки для выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Также организована широкомасштабная антинаркотическая пропаганда с помощью средств массовой информации, просветительские и спортивные мероприятия, лекции для сотрудников образовательных учреждений и тестирование несовершеннолетних с согласия их родителей на предмет употребления наркотиков.

В ближайшие дни сотрудники ПДН Ижевского ЛО МВД России на транспорте проведут рейд по семьям, имеющим детей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, и проверят общежитие студентов железнодорожного техникума.

Анализ наркоситуации в регионе проведут на рабочем совещании для разработки плана конкретных мероприятий.

Фото: om-saratov.ru

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