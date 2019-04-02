Уже в 13-й раз состоится международная акция «Час Земли». Организаторы акции в знак неравнодушия к будущему планеты предлагают всем её жителям выключить свет с 20-30 часов по местному времени на один час.
Как сообщила пресс-служба главы и правительства УР, в Ижевске в это время будет отключена внешняя подсветка административных зданий, Свято-Михайловского собора и Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова. Они присоединятся к акции наряду с самыми известными зданиями и памятниками мира. «В Москве уберут подсветку архитектурного ансамбля Кремля и ещё более 2 тысяч зданий», – пишет агентство РИА Новости.
В прошлом году в «Часе Земли» приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек.
Справка «УП»:
Акция «Час Земли» проводится в последнюю субботу марта и призывает всех жителей выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, привлекая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Впервые акция прошла в Австралии в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы. В России «Час Земли» проводится с 2009 года. Сегодня это самая массовая экологическая акция на планете. Фото: Sevbo.ru
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