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В Ижевске на один час отключат внешнюю подсветку Свято-Михайловского собора, музея им. М.Т. Калашникова и административных зданий

29 марта
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Столица Удмуртии присоединится к ежегодной международной акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) – «Час Земли», которая пройдёт в субботу, 30 марта. Тема этого года – «Ответь за природу!».

I (1) В Ижевске на один час отключат внешнюю подсветку Свято-Михайловского собора, музея им. М.Т. Калашникова и административных зданий

Уже в 13-й раз состоится международная акция «Час Земли». Организаторы акции в знак неравнодушия к будущему планеты предлагают всем её жителям выключить свет с 20-30 часов по местному времени на один час.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства УР, в Ижевске в это время будет отключена внешняя подсветка административных зданий, Свято-Михайловского собора и Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова. Они присоединятся к акции наряду с самыми известными зданиями и памятниками мира. «В Москве уберут подсветку архитектурного ансамбля Кремля и ещё более 2 тысяч зданий», – пишет агентство РИА Новости.

В прошлом году в «Часе Земли» приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек.

Справка «УП»:

Акция «Час Земли» проводится в последнюю субботу марта и призывает всех жителей выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, привлекая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Впервые акция прошла в Австралии в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы. В России «Час Земли» проводится с 2009 года. Сегодня это самая массовая экологическая акция на планете. Фото: Sevbo.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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