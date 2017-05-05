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В Ижевске мужчина обвиняется в убийстве пассажира маршрутного такси

3 мая
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Arest(7) 418x320 В Ижевске мужчина обвиняется в убийстве пассажира маршрутного такси

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего ижевчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в следственном управлении СК России по Удмуртии, вчера, 2 мая, около 21 часа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал городском маршрутном такси и вступил в конфликт с одним из пассажиров, 39-летним мужчиной. Выходя на остановке «Улица Чехова», обвиняемый ударил мужчину имевшимся при себе ножом.

Бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшего в больницу, где он через непродолжительное время скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре сам сообщил в отдел полиции о совершенном преступлении.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия и проверка показаний обвиняемого, в ходе которой он указал место, где выбросил нож. Орудие преступления обнаружено и изъято. Назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении следственного управления.

Следствие обращается с просьбой к пассажирам, следовавшим в данном маршрутном такси, а также иным лицам, явившимся очевидцами случившегося, обратиться в следственный отдел по Индустриальному району г. Ижевска по адресу: г. Ижевск, ул. К.Маркса, 263 или по тел. 43-02-20, 43-15-35.

Фото: sledcom.ru

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