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В Ижевске мотоциклистка дважды попала в ДТП

2 мая
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%d0%9a.%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b0 2222 В Ижевске мотоциклистка дважды попала в ДТП

В прошедшие выходные несколько ДТП в Удмуртии произошли по вине мотоциклистов, сообщает 1 отдел регионального Управления ГИБДД МВД.

Вечером 29 апреля в Сарапульском районе 18-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета», не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил травмы – госпитализирован. В Госавтоинспекции отмечают, что молодой человек управлял мотоциклом без регистрационного знака, не имея специального права управления.

Ночью 30 апреля в Камбарском районе 18-летний водитель скутера «Маверик», двигаясь по неосвещенному участку дороги, без включенного света фар, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. Молодой человек госпитализирован, он также управлял мопедом, не имея специального права управления.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что правилами дорожного движения запрещается управление транспортным средством гражданам, которые не имеют на то специального права управления.Если Вы стали очевидцем нарушения данной категории лиц, незамедлительно сообщайте в подразделения Госавтоинспекции и, возможно, вы спасете чью-то жизнь. Телефон дежурной части 415-700, 415-701, 02.

30 апреля около 20 часов, напротив дома № 275 улицы К. Маркса города Ижевска, 36-летний водитель автомобиля «Хендай-35» при перестроении совершил столкновение с мотоциклом «Хонда-600», под управлением 23-летней девушки. Мотоциклистка получила травмы.

На следующий день эта же девушка вновь попала в ДТП, но уже как пассажир мотоцикла. 1 мая около 23 часов, напротив дома №222 по улице К.Маркса, 22-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» на регулируемом перекрестке при осуществлении левого поворота, на запрещающий сигнал светофора (дополнительной секции сигнала светофора) совершил столкновение с мотоциклом «Хонда-4249», двигающегося во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы.

Фото: 1 отдел УИГБДД МВД по УР

Комментарии

2 комментария

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  • Сергей Бызов
    3 мая, 13:55
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    Жалко девушку. Мои соболезнования.
  • Сергей Бызов
    3 мая, 13:38
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    Здравствуйте. Кто неизвестный автор? Пора бы и в ПДД заглянуть в частности значения сигналов светофора, Красный + доп. секция, разрешали Хендай выполнить левый поворот. Но уступив дорогу Хонде, а не сигнал светофора причина ДТП. Тут другое нарушение. Проведите с автором ликбез по ПДД.

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