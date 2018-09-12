Музей делает реверанс посетителям. 30 августа в музейно-выставочном стрелковом комплексе имени М. Т. Калашникова открылась выставка «Оружие ижевских заводов» **На выставке представлены серийные и экспериментальные образцы автоматического оружия, в том числе з...

«КапустаDay» объединит уличные театры **Вместо сцены – улица, а вместо декораций – городские площадки. В предстоящую субботу, 8сентября, в ...

От редактора. В Ижевске начинается арт-переворот Вчера, 6 сентября, начался фестиваль искусств «Ижевск.ДА», который продлится как минимум до конца ноя...