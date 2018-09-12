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В Ижевске любой желающий может нарисовать картину со знаменитым российским художником Владимиром Дубосарским

11 сентября
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В субботу, 8 сентября, в Музее Ижевска открылась выставка-перформанс художника, члена-корреспондента Академии художеств России Владимира Дубосарского «Музей под ключ». Это второе мероприятие, стартовавшее в рамках фестиваля искусств «Ижевск. ДА». Первое – а именно открытие выставки картин Аркадия Пластова – состоялось в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств 6 сентября.

20180908 142336 (1) В Ижевске любой желающий может нарисовать картину со знаменитым российским художником Владимиром Дубосарским

В течение двух недель в зале «Музея Ижевска» Владимир Дубосарский при участи всех желающих будет писать цикл картин, которые затем станут выставкой, посвящённой Ижевску. По словам художника, родится современная живопись, «в которой отразится живая реакция на сиюминутный момент. Появятся картины, которые могли быть созданы только здесь и сейчас».

С открытием выставки–перформанса ижевчан поздравила Вера Вахрушева, директор УРМИИ и один из идеологов и вдохновителей фестиваля:

– Хочу всех нас поздравить с этим замечательным событием. Мы надеемся, что все эти две недели будет происходить творчество, будет много вдохновения, и после этого наш город превратится в большой музей, где все будут рисовать, и это творчество будет с нами всегда.

Идею проведения фестиваля искусств «Ижевск. ДА» поддержал Андрей Шутов, генеральный директор агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»:

– Мечтаю, о том, чтобы Ижевск был не только городом оружейников и машиностроителей, центром молочной промышленности, но и чтобы здесь развивалось хорошее социокультурное пространство. Мы же не только работаем, но и отдыхаем, развиваемся, учим наших детей. Очень, важно чтобы нас окружали прекрасные вещи.

По словам Энвиля Касимова, одного из инициаторов проведения фестиваля искусств «Ижевск. ДА», выставка–перформанс – это прекрасный повод научиться рисовать и одна из возможностей насытить, сделать живым и интересным арт–пространство Ижевска Написать картину с Владимиром Дубосарским может любой желающий. Выставка–перформанс «Музей под ключ» будет работать в Музее Ижевска (ул. Милиционная, 4) с 8 по 16 сентября. Вход свободный.

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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