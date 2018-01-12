Казакам и сотрудникам линейного отдела предстояло вместе нести службу в этот день, поэтому и вводные перед дежурством получали вместе. Утренний развод проводил начальник Ижевского ЛО на транспорте Рустам Бабаев.
На разводе вслед за проверкой знания законодательства, инструктажем казаков и полицейских знакомят с ориентировками о розыске преступников, с оперативной информацией: о лицах, находящихся в розыске, о чрезвычайных происшествиях и так далее. Напомнили и о бдительности и предельном внимании во время дежурства, особенно в канун массовых праздников, каким является и празднование Нового года.
— Вокзал — это объект особой важности, – подчеркнул начальник отдела. – Службу по охране сегодня будут нести усиленные совместные патрули.
Досмотровые рамки – первый рубеж антитеррористической защиты, незаконного оборота оружия и наркотических средств. Поэтому здесь казаки особое внимание обращали на багаж пассажиров. Знание основ профайлинга – умения разбираться в людях, прогнозировать их поведение по их внешнему виду, жестам, мимике и интонации голоса – становится очень важным на этом посту. Часто именно внимание к мельчайшим деталям поведения людей помогают полицейским и казакам выявлять нарушителей уже на досмотровом этапе.
Роль казаков-дружинников при досмотре и дежурстве сведена к наблюдению. Единственное их право — сделать замечание, призвав к порядку пассажиров, нарушающих порядок. В то же время они страхуют полицейских. В случае нападения на сотрудника правоохранительных органов казаки имеют право применить силу, защищая напарников.
Самый беспокойный и ответственный пост — на перроне. Здесь особое внимание – детям, а также пресечение попыток перехода через железнодорожные пути в неположенном месте во избежание случаев травмирования.
И, конечно, охрана общественного порядка – пресечение случаев курения, распития спиртных напитков и торговли в неустановленных для этих целей месте.
Дежурство полицейских и казаков в этот предпраздничный день прошло в штатном режиме, нарушения общественного покоя допущено не было…
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