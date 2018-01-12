Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города Первая в этом году пресс-конференция Александра Ессена, которая пройдет 23 января, будет посвящена од...

Сразу пять двоен! Они задали темп рождаемости В новогодние каникулы, когда многие граждане отдыхали, в родильных домах Удмуртии на свет появилось 3...

Только на второго малыша! По прогнозу, в 2018 году в Удмуртии на свет появятся около 7 с половиной тысячи вторых детей Второй ребёнок, появившийся на свет в 2018 году, также даёт семье определенные права. За пояснением м...