Главная » Общество » В Ижевске казачий патруль вышел в рейд на железнодорожный вокзал в канун Нового года

В Ижевске казачий патруль вышел в рейд на железнодорожный вокзал в канун Нового года

12 января
0

В самый канун празднования Нового года, 31 декабря, казаки Союза казаков Удмуртии вышли на охрану общественного порядка совместно с полицейскими патрульно-постовой службы Ижевского ЛО МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале города Ижевска.

Dsc 0215 В Ижевске казачий патруль вышел в рейд на железнодорожный вокзал в канун Нового года

Казакам и сотрудникам линейного отдела предстояло вместе нести службу в этот день, поэтому и вводные перед дежурством получали вместе. Утренний развод проводил начальник Ижевского ЛО на транспорте Рустам Бабаев.

На разводе вслед за проверкой знания законодательства, инструктажем казаков и полицейских знакомят с ориентировками о розыске преступников, с оперативной информацией: о лицах, находящихся в розыске, о чрезвычайных происшествиях и так далее. Напомнили и о бдительности и предельном внимании во время дежурства, особенно в канун массовых праздников, каким является и празднование Нового года.

— Вокзал — это объект особой важности, – подчеркнул начальник отдела. – Службу по охране сегодня будут нести усиленные совместные патрули.

Досмотровые рамки – первый рубеж антитеррористической защиты, незаконного оборота оружия и наркотических средств. Поэтому здесь казаки особое внимание обращали на багаж пассажиров. Знание основ профайлинга – умения разбираться в людях, прогнозировать их поведение по их внешнему виду, жестам, мимике и интонации голоса – становится очень важным на этом посту. Часто именно внимание к мельчайшим деталям поведения людей помогают полицейским и казакам выявлять нарушителей уже на досмотровом этапе.

Роль казаков-дружинников при досмотре и дежурстве сведена к наблюдению. Единственное их право — сделать замечание, призвав к порядку пассажиров, нарушающих порядок. В то же время они страхуют полицейских. В случае нападения на сотрудника правоохранительных органов казаки имеют право применить силу, защищая напарников.

Самый беспокойный и ответственный пост — на перроне. Здесь особое внимание – детям, а также пресечение попыток перехода через железнодорожные пути в неположенном месте во избежание случаев травмирования.

И, конечно, охрана общественного порядка – пресечение случаев курения, распития спиртных напитков и торговли в неустановленных для этих целей месте.

Дежурство полицейских и казаков в этот предпраздничный день прошло в штатном режиме, нарушения общественного покоя допущено не было…

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города
12 января
Первая в этом году пресс-конференция Александра Ессена, которая пройдет 23 января, будет посвящена од...
Сразу пять двоен! Они задали темп рождаемости
12 января
В новогодние каникулы, когда многие граждане отдыхали, в родильных домах Удмуртии на свет появилось 3...
Только на второго малыша! По прогнозу, в 2018 году в Удмуртии на свет появятся около 7 с половиной тысячи вторых детей
12 января
Второй ребёнок, появившийся на свет в 2018 году, также даёт семье определенные права. За пояснением м...
Без выходных и праздников. Телефон доверия Росреестра запишет ваш запрос
12 января
«Телефон доверия» Управления Росреестра по Удмуртской Республике перешел на круглосуточный режим рабо...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо