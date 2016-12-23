Праздник национального удмуртского блюда и всех его международных «родственников» состоится в Удмуртии 11 февраля.
Впервые ижевский фестиваль «Всемирный день пельменя» состоялся в феврале 2015 года и буквально за пару лет стал одним из самых долгожданных зимних событий в республике.
Сыграли свою роль профессиональная организация праздника и поистине всенародная любовь к пельменям – в день фестиваля на Центральной площади собираются тысячи людей (на Второй фестиваль даже приезжали туристические группы из Тольятти и Самары), десятки предприятий из разных районов республики, выпускающие пельменные полуфабрикаты, а также заведения общепита, получившие возможность прорекламировать свою пельменную продукцию.
Судя по всему, у «Всемирного дня пельменя» есть неплохой шанс стать туристическим брендом Удмуртии и проектом, развивающим потребительскую кооперацию. Республике давно нужна была площадка, куда горожане могли бы прийти, зная, что там они смогут купить и пельмени из ржаной муки с фаршем из пистиков (побегов хвоща), сделанных в Кезском районе, и крупные пельмени с редькой из Ярского района, и гурманские «черные» пельмени с добавленными в тесто чернилами каракатицы от одного из ресторанов.
В 2017 году фестиваль сохранит лучшие свои черты и предложит что-то совершенно новое. Так, 11 февраля в Ижевске планируется установить новый мировой рекорд по массовому поеданию пельменей – заявка в Книгу рекордов Гиннесса уже подана, и на фестиваль должен приехать представитель российской книги рекордов, чтобы засвидетельствовать достижения едоков. В очередной раз пройдет награждение премии гастрономического качества «Золотой пельнянь». Угощения конкурсантов можно будет попробовать на Центральной площади, где развернутся основные события фестивального дня – варить пельмени будут прямо там, в передвижных кухнях.
На самом деле одним днем фестиваль не ограничится – как минимум за неделю до 11 февраля все претенденты на «Золотой пельнянь» начнут проводить на своих площадках мастер-классы по приготовлению пельменного блюда, входящего в ту или иную национальную кухню. Формулировка «пельменное блюдо» означает, что у ижевчан появится шанс освоить лепку и крошечных итальянских равиоли, и больших квадратных маульташен (немецких «пельменей», в фарш которых добавляется шпинат), и китайских дим-самов с рисовой мукой, и бурятских поз с рубленым мясом, и других блюд из многочисленного международного семейства пельменей.
Виктория СУВОРОВА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.