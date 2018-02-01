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В Ижевске и Сарапуле пройдут патриотические акции, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве

31 января
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3 февраля в 12.00 часов в Ижевске в сквере Победы у Вечного огня состоится праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Сталинградской битве. В этот же день патриотический митинг пройдет и в Сарапуле на площади у Дворца культуры Радиозавода (начало в 11.00).

1513670127 В Ижевске и Сарапуле пройдут патриотические акции, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве

Инициатором проведения акции выступила Общественная палата Удмуртской Республики. Эту идею активно поддержали республиканские военно-патриотические организации, ветеранские, волонтёрские, молодежные и профсоюзные объединения. 

Сталинградская битва, где стояли насмерть более 2 млн человек, одно из самых страшных сражений в мировой истории. Участниками Сталинградской битвы были и сформированные на территории Удмуртии воинские подразделения. Это, прежде всего, артдивизион имени Комсомола Удмуртии. Он вступил в бой еще в декабре 1942 года в составе Воронежского фронта.

Наши земляки призывались при формировании 204-й стрелковой дивизии на территории Башкирии. Воевали они и в рядах 124-й отдельной стрелковой бригады, которая обороняла северные скаты Мамаева кургана. Около 15 человек, в основном офицеры, воевали в составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Именно эта дивизия прославилась при взятии Мамаева кургана, где сегодня стоит величайший монумент подвигу наших воинов.

Среди участников сражений был и Федор Яковлевич Фалалеев. В Сталинградской битве был начальником штаба военно-воздушных сил, который успешно координировал действия нашей авиации. И неспроста в феврале 1943 года он первым из уроженцев Удмуртии был удостоен ордена Суворова второй степени, а уже в марте получил звание генерал-полковника.

3 февраля в память о героях, воевавших на полях сражений Сталинградской битвы, к Вечному огню будут возложены цветы. Затем начнется торжественный концерт, с участием творческих коллективов. Для всех желающих будет организована работа полевой кухни и горячий чай.

Напомним, что 20 февраля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве в России. Победа нашей армии под Сталинградом определила не только исход Великой Отечественной войны, но и расстановку политических сил в мире на многие десятилетия вперед.

Фото с сайта http://www.vounb.volgograd.ru

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