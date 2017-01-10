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В Ижевске эвакуировали машины, препятствующие уборке снега

6 января
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0 mediagal 61974 1 В Ижевске эвакуировали машины, препятствующие уборке снега

17 автомобилей, препятствующих уборке снега, были эвакуированы с улицы Холмогорова в Ижевске в минувшую ночь.

6 января первый заместитель Главы Администрации города Ижевска Ильдар Бикбулатов провел ежедневное заседание штаба по вопросам очистки улично-дорожной сети от снега, где подвел итоги работы за 5 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего за минувшие сутки в столице Удмуртии было вывезено 1895 тонн снега, для этого выполнено 199 рейсов. 17 автомобилей, препятствующих уборке снега, были эвакуированы с улицы Холмогорова (от Удмуртской до Пушкинской) и помещены на специализированную стоянку.

Владельцы, оставившие свои транспортные средства в зоне запрещающих знаков, заплатят штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Информацию об эвакуированных авто, оставленных с нарушением правил дорожного движения, можно получить в дежурной части ГИБДД по телефону: 8(3412) 415-700.

Аналогичная работа по расчистке снега запланирована сегодня в предстоящие вечерние и ночные часы. С 22 часов 6 января до 4 часов 7 января снегоуборочная техника совместно с патрулями ГИБДД пройдет:

• ул.Красногеройская (от Удмуртской до Тельмана),

• ул.50 лет Пионерии,

• ул. Оружейника Драгунова,

• 40 лет ВЛКСМ (от Пушкинской до Удмуртской),

• Межквартальный проезд от ул.Бабушкина до ул.Халтурина вдоль домов 106 и 112,

• ул.Коммунаров (от Лихвинцева до Красногеройской).

На этих участках дорог будут установлены временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.5.4 «Время действия».

В связи с необходимостью очистки дворовых территорий, дорог, а также межквартальных проездов органы местного самоуправления Ижевска обращаются к горожанам с просьбой не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на указанных городских территориях, особенно в ночное время.

Сегодня также продолжится работа по очистке межквартальных проездов во всех районах города, расчистка зон пешеходных переходов, подсыпка ПСС и подметание магистралей по фиксированным маршрутам.

Городские власти напоминают, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог горожане могут обратиться в следующие службы:

  • Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

  • «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», тел. 78-72-78.

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города izh.ru.

Фото: izh.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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