17 автомобилей, препятствующих уборке снега, были эвакуированы с улицы Холмогорова в Ижевске в минувшую ночь.
6 января первый заместитель Главы Администрации города Ижевска Ильдар Бикбулатов провел ежедневное заседание штаба по вопросам очистки улично-дорожной сети от снега, где подвел итоги работы за 5 января, сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего за минувшие сутки в столице Удмуртии было вывезено 1895 тонн снега, для этого выполнено 199 рейсов. 17 автомобилей, препятствующих уборке снега, были эвакуированы с улицы Холмогорова (от Удмуртской до Пушкинской) и помещены на специализированную стоянку.
Владельцы, оставившие свои транспортные средства в зоне запрещающих знаков, заплатят штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Информацию об эвакуированных авто, оставленных с нарушением правил дорожного движения, можно получить в дежурной части ГИБДД по телефону: 8(3412) 415-700.
Аналогичная работа по расчистке снега запланирована сегодня в предстоящие вечерние и ночные часы. С 22 часов 6 января до 4 часов 7 января снегоуборочная техника совместно с патрулями ГИБДД пройдет:
• ул.Красногеройская (от Удмуртской до Тельмана),
• ул.50 лет Пионерии,
• ул. Оружейника Драгунова,
• 40 лет ВЛКСМ (от Пушкинской до Удмуртской),
• Межквартальный проезд от ул.Бабушкина до ул.Халтурина вдоль домов 106 и 112,
• ул.Коммунаров (от Лихвинцева до Красногеройской).
На этих участках дорог будут установлены временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.5.4 «Время действия».
В связи с необходимостью очистки дворовых территорий, дорог, а также межквартальных проездов органы местного самоуправления Ижевска обращаются к горожанам с просьбой не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на указанных городских территориях, особенно в ночное время.
Сегодня также продолжится работа по очистке межквартальных проездов во всех районах города, расчистка зон пешеходных переходов, подсыпка ПСС и подметание магистралей по фиксированным маршрутам.
Городские власти напоминают, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог горожане могут обратиться в следующие службы:
Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.
«Служба благоустройства и дорожного хозяйства», тел. 78-72-78.
Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города izh.ru.
Фото: izh.ru
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